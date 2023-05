Des os de mastodonte découverts par une équipe de travail du Michigan sont exposés dans un musée

GRAND RAPIDS, Michigan (AP) – Une sélection d’ossements appartenant à un mastodonte juvénile qui parcourait les bois du Michigan il y a 13 000 ans est maintenant exposée au musée public de Grand Rapids, après que des ouvriers l’ont déterré par hasard l’année dernière.

Jeudi, des responsables enthousiastes du musée ont montré certains des restes du pachyderme disparu depuis longtemps, bien qu’une grande partie du squelette soit encore en cours de séchage.

Les mastodontes peuvent sembler similaires aux mammouths laineux, mais ils étaient plus courts et plus trapus – imaginez un mélange entre un mammouth laineux et un éléphant moderne – et leurs défenses étaient plus courtes et moins incurvées.

Le squelette du Michigan a été découvert par des ouvriers de la commission de drainage du comté de Kent creusant à environ 30 miles au nord de Grand Rapids. Le PDG du musée, Dale Robertson, a qualifié la découverte d' »incroyable ».

« C’est probablement un euphémisme », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse jeudi avant que les responsables ne visitent la nouvelle exposition.

Il n’est pas rare de trouver des os de mastodonte, en particulier dans le Midwest. Mais ce qui est spécial dans cette découverte, c’est que jusqu’à 80 % des os du mastodonte sont intacts, « ce qui est vraiment, vraiment impressionnant », a déclaré Cory Redman, conservateur scientifique du musée.

« Tout ce qui dépasse 20 ans vous enthousiasme, donc 75 à 80% est absolument fantastique », a déclaré Redman.

Malheureusement, aucune défense n’a été trouvée et seulement un crâne partiel, qui est exposé sous verre près d’une grande photo du site de fouille. Le squelette a été découvert en août dernier sur une propriété privée appartenant à la famille Clapp, qui a décidé d’en faire don au musée.

Une sélection des os, désormais connue sous le nom de « Clapp Family Mastodon », sera exposée publiquement dans le cadre de l’exposition du musée « Ice Age : Michigan’s Frozen Secrets », qui s’ouvre samedi. L’exposition présente également un éventail de créatures de la période du Pléistocène. Le musée a acquis 63 nouveaux fossiles et moulages, permettant aux visiteurs de toucher de vrais os et dents fossilisés.

Mais le Clapp Family Mastodon est la vedette du spectacle.

Le juvénile avait entre 10 et 20 ans lorsqu’il est mort, a déclaré Redman, dont la datation au radiocarbone situe il y a environ 13 210 ans.

« Ce qui rend ce spécimen unique et si excitant, c’est qu’il s’agit d’un juvénile. C’est un jeune animal. Généralement, quand vous les trouvez, ce sont des adultes. Et aussi, le degré d’exhaustivité », a déclaré Redman.

Mike Householder, Associated Press