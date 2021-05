Des os de dinosaures vieux de 100 millions d’années trouvés à Meghalaya, premier enregistrement de sauropodes dans la région

Les chercheurs ont identifié des fragments d’os fossiles de dinosaures sauropodes datant d’environ 100 millions d’années dans une zone autour du district de West Khasi Hills à Meghalaya. Les découvertes qui n’ont pas encore été publiées ont été faites lors d’une récente visite sur le terrain par des chercheurs de la division de paléontologie du Geological Survey of India dans le nord-est. Les chercheurs du GSI ont noté qu’il s’agit du premier enregistrement de sauropodes d’origine titanosaure probable découverts dans la région. Les sauropodes avaient un cou très long, de longues queues, de petites têtes par rapport au reste de leur corps et quatre pattes épaisses en forme de pilier. Ils sont remarquables pour les tailles énormes atteintes par certaines espèces, et le groupe comprend les plus gros animaux à avoir jamais vécu sur terre. Cette découverte fait du Meghalaya le cinquième État d’Inde après le Gujarat, le Madhya Pradesh, le Maharashtra et le Tamil Nadu et le seul État du nord-est à signaler des os de Sauropode ayant une affinité titanosaurienne, ont-ils déclaré.

Les titanosaures étaient un groupe diversifié de dinosaures sauropodes, comprenant des genres d’Afrique, d’Asie, d’Amérique du Sud, d’Amérique du Nord, d’Europe, d’Australie et d’Antarctique.

«Des os de dinosaures de Meghalaya ont été signalés par GSI en 2001, mais ils étaient trop fragmentaires et mal conservés pour comprendre son identification taxonomique», a déclaré Arindam Roy, géologue principal, division de paléontologie, GSI.

«La découverte actuelle d’ossements a lieu pendant le travail de terrain en 2019-2020 et 2020-2021. La dernière visite de l’équipe remonte à février 2021. Les fossiles sont vraisemblablement du Crétacé supérieur, il y a environ 100 millions d’années », a déclaré Roy à PTI.

Il a noté que les fossiles les mieux préservés sont les os des membres, ajoutant le type de courbure, le développement des marges latérales et proximales de l’os partiellement préservé indiquent qu’il s’agit d’un os d’humérus.

Il a toutefois noté que les conclusions sont tirées d’études préliminaires et que des travaux détaillés sont en cours.

Les fragments d’os ont été recueillis sur des grès arkosiques à grains très grossiers, mal triés, violacés à verdâtres, incrustés de lits de galets.

Plus de vingt-cinq spécimens d’os désarticulés, pour la plupart fragmentaires, ont été récupérés, qui sont de tailles différentes et se présentent sous forme de spécimens isolés, mais certains d’entre eux ont été trouvés à proximité les uns des autres, ont déclaré les chercheurs.

L’identification taxonomique jusqu’au niveau du genre est difficile en raison de la nature mal préservée, incomplète et fragmentaire des os et la plupart des os récupérés sont partiellement pétrifiés et partiellement remplacés, ont-ils déclaré.

Par conséquent, seuls trois des mieux conservés ont pu être étudiés. Le plus grand est un os de membre partiellement préservé de 55 centimètres (cm) de long. Elle est comparable à la longueur moyenne de l’humérus des titanosauridés.

La robustesse de l’os, la différence de courbure des marges latérales et du bord proximal étant relativement rectilignes, sont quelques-uns des caractères morphologiques qui suggèrent l’affinité des titanosauridés, selon les chercheurs.

Un autre os de membre incomplet mesurant 45 cm de longueur est également comparable aux os de membre du clade titanosauriforme, ont-ils déclaré.

« L’abondance des os récupérés au cours du présent travail et en particulier la découverte de quelques os de membres et de vertèbres ayant des caractères taxonomiques du clade titanosauriforme sont uniques », a déclaré Roy.

«Le record de l’assemblage de sauropodes de l’affinité titanosaurienne probable de Meghalaya étend la distribution et la diversité des vertébrés dans le Crétacé supérieur de l’Inde», a-t-il noté.

Un chevron incomplet de vertèbres caudales ainsi que des vertèbres cervicales ont également été reconstruits à partir de quelques spécimens osseux récupérés.

Les autres spécimens fragmentaires bien que partiellement préservés pourraient probablement être des parties d’os de membres d’un dinosaure sauropode.

Les dinosaures sauropodes titanosauriens étaient les herbivores terrestres de grande taille les plus diversifiés et les plus abondants dans les masses continentales de l’hémisphère sud au cours de la période du Crétacé, mais ils n’étaient pas endémiques aux masses continentales du Gondwanan, ont déclaré les chercheurs.

Le Gondwanaland est la moitié sud du supercontinent du Pangaean qui existait il y a environ 300 millions d’années et est composé des principaux blocs continentaux d’Amérique du Sud, d’Afrique, d’Arabie, de Madagascar, du Sri Lanka, de l’Inde, de l’Antarctique et de l’Australie.

En Inde, le dinosaure sauropode du Crétacé supérieur appartient généralement au clade des titanosauriens et a été signalé dans la formation Lameta du Gujarat, le Madhya Pradesh et le Maharashtra et la formation Kallamedu du Tamil Nadu, ont déclaré les chercheurs.

