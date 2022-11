Des os de bison vieux de plusieurs milliers d’années découverts sur le chantier de construction du Grand Victoria

Un chantier de construction à Saanich s’est rapidement transformé en site d’une découverte paléontologique rare, après que des ouvriers ont déterré ce que les experts croient être les os d’un bison qui parcourait l’île de Vancouver il y a des milliers d’années.

Dans un communiqué, le président et chef de la direction de Broadmead Care, Derrick Bernardo, a déclaré que des os estimés entre 12 000 et 14 000 ans avaient été trouvés sur le site de Nigel House, un établissement de soins complexes avec des composants de longue durée et de vie assistée en cours d’expansion.

Les restes squelettiques – qui comprennent des parties de la colonne vertébrale, des omoplates, du crâne, de la cage thoracique, des pieds et une corne – ont été découverts le 19 octobre lors de l’excavation du site. Les travaux dans la région ont cessé presque immédiatement afin de permettre à une équipe d’archéologues et de paléontologues d’examiner la découverte.

“C’est assez important”, a déclaré le paléontologue Edward Davies à Black Press Media. Davies, qui faisait partie de plusieurs experts appelés sur le site, a déclaré que bien que des os de bison aient déjà été trouvés sur l’île, les chercheurs ont encore beaucoup à tirer de cette découverte. “C’est important parce que nous avons maintenant des os de bison à l’aube du changement de glaciation, lorsque les humains sont venus pour la première fois peupler la région”, a-t-il déclaré.

Selon Davies, l’âge des ossements est approximé par leur position dans la section stratigraphique – couches d’argile, de tourbe, de cendres volcaniques et d’autres sédiments – de l’excavation.

Il estime que le bison était un mâle plus âgé et sensiblement plus grand que le bison qui habite l’Amérique du Nord aujourd’hui. L’argile marine et les coquillages entourant les os suggèrent également que le bison vivait près de la côte, a ajouté Davies.

Les bisons étaient connus pour avoir été en Colombie-Britannique il y a au moins 12 000 ans, et les experts pensent que les grands mammifères ont pu atteindre l’île via un couloir libre de glace, un espace entre les calottes glaciaires qui couvraient le sommet de l’Amérique du Nord, le long de la côte canadienne. Rocheuses, au cours de la dernière période glaciaire.

Les ossements ont été récupérés sur le site mercredi 2 novembre et seront conservés au Royal BC Museum pour une étude plus approfondie. À l’heure actuelle, le musée n’a pas l’intention de dater les os au carbone, car il existe suffisamment de preuves pour étayer une chronologie approximative de la mort de l’animal.

“Broadmead Care est enthousiasmé par cette importante découverte paléontologique et continuera de travailler en étroite collaboration avec les organismes de réglementation et de gouvernance appropriés pour s’assurer que ces éléments importants reçoivent des soins respectueux et consciencieux”, a déclaré Bernardo.

