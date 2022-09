Des orthophonistes de Hong Kong reconnus coupables de sédition pour des livres

HONG KONG (AP) – Cinq orthophonistes de Hong Kong ont été reconnus coupables de sédition mercredi après avoir imprimé une série de livres pour enfants sur les moutons et les loups qui, selon un tribunal, visaient à inciter à la haine contre les autorités.

Les cinq membres du comité exécutif de l’Union générale des orthophonistes de Hong Kong pourraient encourir jusqu’à deux ans d’emprisonnement. Ils avaient plaidé non coupables de l’accusation de complot en vue d’imprimer, de publier, de distribuer et d’afficher et/ou de reproduire des publications séditieuses.

Les autorités ont réprimé la dissidence à Hong Kong depuis les manifestations pro-démocratie de 2019, arrêtant des dizaines de militants tandis que d’autres ont fui à l’étranger. La répression a conduit à des critiques selon lesquelles le Parti communiste chinois au pouvoir a renié sa promesse de 1997 lorsque Hong Kong a été transféré de la Grande-Bretagne à la Chine pour conserver les libertés de style occidental de la ville. y compris la liberté d’expression.

Les cinq – Lorie Lai, Melody Yeung, Sidney Ng, Samuel Chan et Fong Tsz-ho – avaient été placés en détention provisoire pendant plus d’un an avant la condamnation de mercredi.

Ils ont été arrêtés en juillet 2021, après avoir publié trois livres avec des histoires qui tournaient autour d’un village de moutons qui doit faire face à des loups d’un autre village.

Les moutons passent à l’action comme faire grève ou fuir en bateau, selon les synopsis publiés sur le site de l’association. La police a déclaré que les histoires publiées dans les livres correspondaient aux incidents liés aux troubles politiques à Hong Kong, tels que les 12 militants de Hong Kong qui ont été arrêtés en mer alors qu’ils tentaient de fuir la ville.

Les orthophonistes condamnés seront condamnés le 10 septembre.

Karmen Li et Zen Soo, The Associated Press