Des orques nagent à quelques mètres de l’homme sur le rivage de la Colombie-Britannique, une vidéo montre

Un groupe d’orques a procuré le frisson d’une vie à un groupe de visiteurs sur l’île Quadra, en Colombie-Britannique, dimanche soir.

Les cinq amis traînaient sur le rivage de Molds Bay, à l’est de l’île, et avaient vu un groupe de baleines au loin. Peu de temps après, les orques se sont rapprochées de l’île.

“Probablement une heure avant que nous étions assis sur les rochers, et que nous traînions et au loin sur une petite île, nous avons vu des coups”, a déclaré Brooke Bell, l’une des cinq personnes qui ont vu les orques.

“Alors nous avons sorti les jumelles et avons vu des nageoires et nous nous sommes dit:” Oh cool, je pense que c’est en fait des orques là-bas. Nous ne savions pas qu’ils allaient venir nous voir plus tard”, a-t-elle déclaré à CTV News.

La nacelle s’est approchée des amis, s’approchant à moins de trois mètres de Callum MacNab qui se tenait la cheville profondément dans l’eau.

Les orques sont vus nager juste à côté de l’île Quadra, en Colombie-Britannique (Erika van Sittert)

“Vous remarquez leur intelligence, vous pouvez sentir leur intelligence. C’est presque comme une expérience de type spirituel”, a déclaré MacNab. “Les animaux qui sont si intelligents et si gracieux.”

MacNab dit qu’il a d’abord envisagé de nager avec les mammifères, mais qu’il a ensuite pensé autrement.

“Même si vous lisez à leur sujet et que vous allez au musée et que vous en voyez des répliques, quand vous êtes en personne, c’est totalement différent”, a-t-il déclaré.

“C’était un peu le choc qui m’a amené à prendre du recul, juste ces créatures sont énormes.”

‘INCROYABLE’

La rencontre a été filmée par Erika van Sittert qui a posté la vidéo sur Facebook.

“Aussi exceptionnelle que soit la vidéo, elle ne rend pas du tout justice au moment”, a déclaré van Sittert.

“Nous pensions déjà que c’était incroyable d’être si près, mais le fait que Callum soit dans l’eau et qu’il soit venu le vérifier – nous sommes tous restés sous le choc après et nous nous sommes regardés comme, ‘Qu’est-ce qui vient de se passer?'”

Les orques sont vus nager juste à côté de l’île Quadra, en Colombie-Britannique (Colin Bingham)

La femme dit qu’elle travaillait auparavant pour quelques entreprises d’observation des baleines et pensait qu’elles auraient pu assister à un spectacle privé.

“Je savais que cela aurait pu être une rencontre intéressante alors qu’ils étaient déjà si près du rivage. C’était plus incroyable que je n’aurais pu l’imaginer”, a-t-elle déclaré.

ORQUES IDENTIFIÉS

Le chercheur Jared Towers dit qu’il y a eu récemment beaucoup d’activité d’épaulards Biggs dans la mer des Salish, et que les orques se rapprochent souvent du rivage pour se nourrir. Il est probable que les baleines surveillaient les humains, dit-il.

“Je pense que la baleine essayait de le voir. Vous savez, ils chassent visuellement et acoustiquement et je pense que ces deux baleines essayaient de voir ce qu’il y avait le long du rivage là-bas”, a déclaré Towers.

Towers a identifié le groupe comme appartenant à la famille T-090, qui se compose d’une mère, d’un fils adulte et de deux filles qui ont été identifiées en 1987.

Les orques sont vus nager juste à côté de l’île Quadra, en Colombie-Britannique (Erika van Sittert)

Towers dit que le même groupe semble avoir eu une autre rencontre avec un autre nageur qui s’est retrouvé face à face avec les orques en pleine eau.

“D’occasion par l’intermédiaire d’un de mes collègues qui campait là-bas à Heriot Bay [heard that] d’autres campeurs qu’il a rencontrés étaient sur l’eau dans leur bateau et leur fils de 14 ans nageait hors du bateau », a déclaré Towers.

“Ces épaulards sont sortis de nulle part et se sont retrouvés entre leur fils et le bateau”, a-t-il déclaré. “Ils sont venus le voir.”

« POURRAIT OBTENIR DES TATOUAGES CORRESPONDANTS »

Pour les cinq amis, la rencontre du week-end, qui a duré un peu plus d’une minute et demie, a changé la vie.

“C’est aussi bien que possible sans gêner les animaux”, a déclaré MacNab.

“Ils sont sauvages et vous voulez les respecter et ce sont des animaux vulnérables, donc c’est à peu près la meilleure expérience possible sans vraiment leur faire de mal et être sur leur chemin”, a-t-il déclaré.

Bell dit que le groupe pourrait faire quelque chose pour marquer l’expérience partagée.

“Nous sommes tous en quelque sorte encore époustouflés par cela. Nous avons tous décidé que nous pourrions obtenir des tatouages ​​​​assortis pour nous souvenir du moment”, a-t-elle déclaré.