Des orques montrés en train de chasser et de tuer de grands requins blancs dans des images rares

Une étude publiée cette semaine dans la revue Ecology détaille une poursuite de plus d’une heure d’un certain nombre de requins blancs par un groupe d’épaulards au large de Mossel Bay, une ville portuaire de la province du Cap occidental en Afrique du Sud. Au moins deux requins blancs ont été tués sur une période de 71 minutes en mai, ont déclaré les chercheurs.

Des images de drones et d’hélicoptères capturées au large des côtes de l’Afrique du Sud fournissent ce que les scientifiques disent être la première preuve directe que les orques sont capables de chasser et de tuer l’un des plus grands prédateurs marins du monde : le grand requin blanc.

Un court clip de drone de l’attaque a été diffusé en juin. Le nouveau document a été publié avec plus d’images, ainsi que des informations provenant de balises satellites, d’enquêtes par drones et de bateaux d’excursion sur les requins qui suggèrent que les grands requins blancs ont fui la région au moment où les épaulards ont commencé leur poursuite. Un seul grand blanc a été repéré dans les 45 jours suivant les attaques.

Les images peuvent jeter un nouvel éclairage sur la façon dont les requins blancs tentent d’échapper aux attaques d’orques : rester à portée de vue de leur prédateur. C’est une stratégie courante utilisée par les phoques et les tortues pour échapper aux requins, ont déclaré les chercheurs. Mais cette approche circulaire est probablement inefficace pour échapper aux orques, qui sont des mammifères sociaux et chassent en groupe, acculant leurs proies, ont écrit les scientifiques.

Bien qu’elles soient connues sous le nom d’épaulards, les orques sont en fait le plus grand membre de la famille des dauphins. Ils ont été surnommés par les premiers marins qui les ont observés chasser en groupe et s’attaquer à de plus grandes espèces de baleines. Ils sont connus pour se nourrir de tout, des poissons, des phoques et des lions de mer aux pieuvres et aux oiseaux de mer.