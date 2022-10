Des orques de passage font équipe pour chasser le petit rorqual près de Victoria – Kelowna Capital News

Deux groupes d’épaulards de Bigg ont travaillé ensemble pour abattre un petit rorqual adulte vendredi après-midi (7 octobre).

La Pacific Whale Watch Association a déclaré que deux groupes d’orques de passage travaillaient en tandem pour s’attaquer au petit rorqual de neuf mètres de long. L’interaction s’est produite au sud de l’île Smith de l’État de Washington, à environ 35 kilomètres des côtes du Grand Victoria.

À cette époque, on pense que le minke de 10 tonnes était un membre connu de la population saisonnière de la mer des Salish qui a été documentée pour la première fois dans la région en 1982. Les neuf épaulards ont terminé la chasse en 30 minutes environ.

“On pense que les minkes ne vivent que jusqu’à environ 50 ans, donc malgré une fin dramatique, cette baleine a vécu une vie bien remplie”, a déclaré l’association dans un article sur les réseaux sociaux.

Les événements de prédation peuvent susciter des émotions mitigées, a déclaré l’association, en particulier lorsque la baleine est bien connue des observateurs de la mer des Salish.

“Une chose est certaine – il est absolument indéniable que les épaulards de Bigg sont le prédateur suprême de l’océan.”

Les petits rorquals appartiennent à la famille des fanons, comme les baleines à bosse et les baleines grises. En l’absence de dents, ils ont des centaines de longues bandes rigides dans la bouche qui agissent comme des passoires géantes. Les petits rorquals sont également le plus petit membre du sous-groupe des rorquals.

La National Oceanic and Atmospheric Administration a déclaré que les petits rorquals sont l’un des rorquals les plus abondants au monde et que leur statut de population est considéré comme stable dans presque toute leur aire de répartition, en particulier par rapport aux autres grandes baleines. Alors que les petits rorquals dans les eaux de l’Alaska sont migrateurs, ceux trouvés dans les eaux intérieures de la Californie, de l’Oregon et de Washington sont considérés comme des résidents.

L’espèce n’est ni menacée ni en voie de disparition, mais est protégée par la loi américaine.

Avez-vous une astuce pour l’histoire ? Courriel : vnc.editorial@blackpress.ca.

Suivez-nous sur Twitter et Instagram, et aimez-nous sur Facebook.