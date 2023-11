Des orques coulent un autre yacht dans le détroit de Gibraltar

Le 31 octobre, un groupe d’épaulards a envahi un yacht polonais naviguant dans le détroit de Gibraltar. Pendant 45 minutes, les orques ont heurté le gouvernail du navire et endommagé le bateau, selon la société qui l’exploitait. Malgré les efforts de sauvetage, le yacht n’a jamais réussi à regagner le rivage, coulant près de l’entrée du port marocain de Tanger Med.

“L’équipage est sain et sauf”, a écrit le voyagiste polonais Morskie Mile dans une publication sur Facebook décrivant la disparition de son bateau.

Depuis 2020, les orques du détroit de Gibraltar et le long de la péninsule ibérique ont heurté et mordu des bateaux – souvent des yachts – lors de dizaines d’incidents qui ont effrayé les marins et dérouté les scientifiques.