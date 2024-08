Des orques attaquent un autre voilier au large des côtes espagnoles

Des orques ont percuté dimanche un voilier au large des côtes du nord-ouest de l’Espagne, endommageant son gouvernail et déclenchant une opération de sauvetage complexe qui a grièvement blessé un membre d’équipage, ont indiqué les autorités, marquant le dernier incident en date des prédateurs attaquant un navire dans la région.

On ignore combien d’orques ont été tuées lors de l’attaque près d’O Roncudo, dans la province espagnole de Galice. Les services de secours maritimes espagnols ont indiqué que deux personnes à bord du bateau, baptisé Amidala, ont envoyé un appel de détresse vers 16 heures GMT au centre de répartition du cap Finisterre, une zone également caractérisée par des côtes rocheuses et, à ce moment-là, une mer agitée.

L’homme et la femme qui étaient à bord de l’Amidala n’ont pas été identifiés, mais les services de secours les ont décrits comme étant de nationalité belge. Leur bateau naviguait sous pavillon finlandais.

Un autre navire du service de sauvetage maritime espagnol a navigué pendant des heures vers l’Amidala malgré des conditions météorologiques défavorables, notamment des vagues de près de 3 mètres de haut et des vents allant jusqu’à 64 km/h, a indiqué le service de sauvetage. Alors qu’il organisait l’opération de remorquage qui permettrait au navire de sauvetage de tirer lentement le voilier vers un port à Camariñas, la femme à bord de l’Amidala s’est gravement blessée à la main et a été héliportée vers la terre. La mission de remorquage s’est finalement terminée avec l’amarrage du voilier juste avant 21h30.

/ Crédit : Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima

Manuel Capeáns, qui dirige le centre de coordination des secours du cap Finisterre, a félicité dans un communiqué l’équipage de l’Amidala et toutes les personnes impliquées dans la récupération pour avoir mené à bien l’opération dans des conditions aussi difficiles.

L’incident de dimanche n’est que le dernier d’une série de récits d’orques endommageant gravement des voiliers dans les eaux espagnoles et dans la région environnante. un voilier coulé Le navire a été attaqué par des orques dans le détroit de Gibraltar, une étroite voie navigable reliant l’océan Atlantique et la mer Méditerranée entre le sud de l’Espagne et le Maroc. Le nombre indéterminé d’orques qui ont participé à cette épreuve a percuté le navire transportant deux personnes, provoquant une fuite d’eau, selon le centre de sauvetage maritime espagnol. Ces membres d’équipage ont été secourus par un pétrolier de passage.

Les attaques d’orques sur des voiliers semblent être devenues plus fréquentes ces dernières années. Les signalements d’interactions entre des orques et des humains ont plus que triplé au cours des deux dernières années, selon un groupe de recherche appelé GTOA, qui documente ce type d’incidents dans et autour de la péninsule ibérique atlantique.

Le groupe a déclaré avoir enregistré des centaines de ces interactions depuis 2020, bien que les chercheurs aient noté que le comportement des orques dans le détroit de Gibraltar et le golfe de Gascogne – un autre point chaud pour les interactions avec les orques – a chuté de manière significative entre janvier et mai de cette année, par rapport aux chiffres moyens des trois dernières années pour ces mêmes mois.

Les marins ont eu recours à toutes sortes de mesures, depuis le jet de sable dans l’eau jusqu’au déclenchement de feux d’artifice. musique thrash metal explosive dans le but de repousser les prédateurs envahissants.

Des membres du groupe de travail visitent les lieux de la tentative d’assassinat de Trump

Harris et Trump en conflit lors du débat sur la coupure des micros

L’aéroport de Seattle-Tacoma touché par une cyberattaque présumée