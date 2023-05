Des orques attaquent des bateaux au large des côtes européennes, selon des scientifiques

Une série de rencontres entre orques et bateaux au large de la côte ibérique a récemment intrigué les scientifiques et les marins, alors que des embuscades apparemment coordonnées par les orques ont conduit au naufrage de trois navires. La raison des attaques, selon un scientifique qui a étudié le phénomène, pourrait être la vengeance.

La majorité des interactions «perturbatrices» entre les orques et les bateaux au large de la péninsule ibérique au cours des dernières années – López Fernandez a déclaré qu’elles se comptaient par centaines – ont été brèves et ont causé des dommages physiques minimes aux navires, selon un rapport co-rédigé par López Fernandez et publié dans la revue Marine Mammal Science. Mais à au moins trois reprises, dont un incident ce mois-ci impliquant un voilier, les orques ont coulé les bateaux.

Un autre rapport publié dans Marine Mammal Science a documenté des orques attaquant, tuant puis mangeant des baleines bleues. Jeremy Goldbogen, un biologiste qui étudie les baleines à l’Université de Stanford, a déclaré à Stanford News que les meurtres coordonnés étaient « sans doute l’une des interactions prédateur-proie les plus dramatiques et les plus intenses de la planète ». Le phénomène a « étonné » les scientifiques, a déclaré un biologiste marin au New York Times.