SALISBURY, Angleterre (AP) – David Halls n’est pas médecin, infirmier ou ambulancier, mais il voulait contribuer à la lutte contre le COVID-19. Il fit donc ce qu’il faisait de mieux: il s’assit sur le banc à côté de l’orgue historique de la cathédrale de Salisbury et commença à jouer.

Halls est l’une des nombreuses personnes qui ont transformé la cathédrale vieille de 800 ans du sud-ouest de l’Angleterre en un centre de vaccination de masse alors que le Royaume-Uni se précipite pour vacciner 50 millions de personnes. Sa contribution à l’effort est d’offrir un peu de Bach, Haendel et même un peu de Rodgers & Hammerstein au public alors qu’ils se déplacent dans la nef pour obtenir leurs clichés.

«En temps de crise, les gens se rassemblent et veulent écouter de la musique; dans les moments de joie, les gens veulent écouter de la musique », a déclaré Halls, le directeur musical de la cathédrale, à l’Associated Press. «Et donc je ne pense pas que ce soit une surprise de l’effet de la musique apaisante sur les personnes qui se sentent probablement assez stressées pour diverses raisons.»

La cathédrale de Salisbury, qui abrite l’une des copies les mieux conservées de la Magna Carta et de la plus haute flèche d’église d’Angleterre, a été enrôlée comme centre de vaccination alors que le gouvernement étend son programme de tir aux stades de football, aux centres de congrès et à des centaines de bureaux de médecins locaux pour accélérer la livraison. .

Des centaines de résidents âgés ont retroussé leurs manches et se sont fait photographier dans la grande nef, qui est assez grande pour rassembler les gens tout en les séparant en toute sécurité.

C’est dans un contrat sévère jusqu’en 1627, lorsque les dirigeants de l’église ont verrouillé les portes de la cathédrale pour empêcher les citadins d’entrer alors que la peste balayait Salisbury. Le chanoine Nicholas Papadopulos, doyen de la cathédrale, dit avoir réfléchi à cet épisode avec un «inconfort viscéral» l’année dernière lorsqu’il a célébré le 800e anniversaire du bâtiment.

Maintenant, il est temps pour un nouveau chapitre.

«Si ces pierres pouvaient parler, elles parleraient de moments de joie incroyable et de moments de tristesse incroyable», a déclaré Halls. «Il semble tout à fait approprié que la cathédrale joue son rôle en essayant de changer les choses et de faire partie des vaccinations … Faire partie de cela est un tel privilège, un tel honneur.

L’histoire continue

Le Royaume-Uni prévoit d’offrir une première dose de vaccin à plus de 15 millions de personnes d’ici la mi-février, car elle cible les résidents les plus âgés et les plus vulnérables du pays dans la première phase du programme. Des groupes de personnes de plus en plus jeunes suivront, le gouvernement prévoyant de toucher toutes les personnes de plus de 18 ans d’ici septembre.

Le besoin est urgent. Le système de santé britannique est stupéfiant alors que les médecins et les infirmières combattent une variante plus contagieuse du COVID-19.

Alors que les nouvelles infections semblent avoir atteint un sommet, le nombre de personnes hospitalisées continue d’augmenter. Plus de 39 000 patients sont traités dans les hôpitaux britanniques, 80% de plus que lors du premier pic de la pandémie en avril dernier. La Grande-Bretagne a signalé 93463 décès liés aux coronavirus, plus que tout autre pays d’Europe et le cinquième bilan le plus élevé au monde.

L’effort à la cathédrale est un effort communautaire, impliquant plusieurs. Les organistes se sont relayés pendant deux heures pour jouer l’énorme «Père Willis» – en s’assurant de désinfecter entre les deux.

John Challenger, 32 ans, directeur adjoint de la musique de Salisbury, a déclaré que beaucoup de personnes qui obtiennent les photos sont des personnes âgées isolées et qui n’ont pas pu entendre de musique live depuis des mois.

En plus de jouer de la musique apaisante, Challenger a utilisé son temps à l’orgue pour divertir et susciter des souvenirs en jouant des chansons comme «Wedding March» de Mendelssohn.

«Et dans les moments les plus frivoles, j’ai joué ‘J’aime être au bord de la mer’, parce que, vous savez, nous voulons tous partir en vacances et n’avons pas pu aller où nous voulons», a-t-il déclaré.

Parmi ceux qui écoutaient mercredi, il y avait Sylvia Parkin, 82 ans, qui est venue avec son mari, David, 86 ans. Ils ont dû beaucoup rester à la maison au cours des 10 derniers mois, ce qui n’a pas été amusant.

« C’est un voyage aujourd’hui, n’est-ce pas? » Dit-elle joyeusement. «C’est un endroit merveilleux pour avoir une injection.»

Et bien que cela puisse être long jusqu’au grenier d’orgue, les gens ont réussi à faire entrer leurs demandes.

Halls a joué « Largo » de Haendel et « Jesu, Joy of Man’s Desiring » de Bach pour un voisin de 80 ans qui avait envoyé un e-mail demandant que ses favoris soient joués précisément à 10h45 samedi, juste au moment où l’aiguille allait. dans.

Alors que Halls a terminé, il a jeté un coup d’œil à l’écran qui montre à l’organiste ce qui se passe sur le sol en dessous et a vu son voisin agiter frénétiquement – style essuie-glace – et offrir ses remerciements.

« Il m’a envoyé un courriel plus tard et il a dit que c’était la meilleure partie de sa vie à part le jour de son mariage », a déclaré Halls. «Je pense que venir en deuxième position est plutôt bien, en fait.

____

Kearney a contribué de Salisbury, en Angleterre.

__

Suivez toute la couverture pandémique d’AP sur https://apnews.com/hub/coronavirus-pandemichttps://apnews.com/hub/coronavirus-vaccine et https://apnews.com/UnderstandingtheOutbreak