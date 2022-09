L’Organisation sioniste d’Amérique a appelé au limogeage du PDG de l’Anti-Defamation League

Le groupe de défense juif conservateur Zionist Organization of America a demandé à son homologue juif libéral, l’Anti-Defamation League, de licencier son PDG Jonathan Greenblatt, l’accusant dans un communiqué publié lundi de transformer l’organisation en une ruche de «réveillé le gauchisme” et le sentiment anti-israélien et la propagande des écoliers avec “anti-biais” programmes éducatifs.

Citant une enquête récente de Fox News, la ZOA a accusé l’ADL de “promouvoir[ing] des concepts d’extrême gauche et critiques de la théorie de la race tels que le « privilège blanc » et le « racisme systémique »» grâce à leurs supports pédagogiques, qui auraient été enseignés à 1,4 million d’enfants dans 1 600 écoles. La promotion par le groupe du concept de « privilège blanc » a déjà été militarisée contre les Juifs, soulignent-ils, par nul autre que Greenblatt lui-même, qui dès 2016 accusait les Juifs américains d’en bénéficier.

Les plans de cours de l’ADL, souvent disponibles gratuitement pour les districts scolaires à court d’argent, “caractériser le refus du privilège blanc comme une “attitude biaisée”” et “encourager les étudiants blancs à se considérer comme des “oppresseurs”,», affirme la ZOA, notamment en utilisant une définition du « racisme » qui rendrait impossible pour une personne blanche d’en être victime. Le groupe n’a remplacé une définition moins incendiaire du mot qu’au début de cette année alors que la critique du dogme «antiraciste» s’intensifiait lors des réunions des conseils scolaires à travers le pays.

En réponse à l’exposé de Fox News, l’ADL a annoncé son intention de revoir ses supports pédagogiques et de les réaligner sur son “valeurs et stratégie“, une solution sur le ZOA insiste est”trop peu et trop tard.” Greenblatt a, prétendent-ils, remplacé l’ADL “mission principale déclarée de lutte contre l’antisémitisme” avec “plaidoyer politique, juridique et éducatif partisan d’extrême gauche“, ne laissant au groupe d’autre choix que de le licencier s’il cherche à”conserver ne serait-ce qu’une once de crédibilité.”

Selon un rapport divulgué de l’ADL en 2017, l’organisation ralentit délibérément la question d’Israël parce que le sentiment populaire a évolué dans la direction opposée. Déplorant que le «cause palestinienne» a été adopté par d’autres groupes marginalisés dans le cadre de la «intersectionnalité» mouvement, son rapport s’est affligé de la surdité des militants pro-israéliens de droite qui attaqueraient les juifs libéraux comme «antisémite» pour ne pas avoir soutenu le gouvernement israélien dans des actions que la communauté internationale condamne. Le rapport conclut que «ce n’est qu’à travers des groupes progressistes que nous pouvons gagner“, suggérant que le mieux que le groupe puisse espérer dans un avenir proche est de faire”délégitimation« d’Israël »socialement inapproprié.”