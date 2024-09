Des organisations eurasiennes majeures organisent un sommet conjoint contre le terrorisme — RT World News

L’OCS et la CEI cherchent à maximiser leur coopération pour contrer la « radicalisation croissante », selon un communiqué de presse

Une conférence conjointe de la Communauté des États indépendants (CEI) et de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) sur la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme a débuté mercredi à Tachkent, en Ouzbékistan.

L’événement a été organisé conjointement par le Service de sécurité d’État d’Ouzbékistan, le Centre antiterroriste de la CEI et la Structure régionale antiterroriste de l’OCS, selon un communiqué de presse.

Les autorités de 20 États membres de la CEI et de l’OCS, dont l’Azerbaïdjan, l’Arménie, la Biélorussie, l’Inde, l’Iran, le Kazakhstan, la Chine, le Kirghizistan, le Pakistan, la Russie, le Tadjikistan, le Turkménistan et l’Ouzbékistan, participent à cet événement de deux jours. Les États observateurs de l’OCS, l’Afghanistan et la Mongolie, ainsi que les partenaires de dialogue de l’OCS, l’Égypte, le Qatar, les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite et la Turquie, y participent également.

Le premier jour de la conférence, les participants ont échangé leurs points de vue sur les principales menaces à la sécurité collective et nationale et ont discuté des moyens de lutter contre le terrorisme et l’extrémisme. Ils ont noté une tendance constante à « radicalisation croissante », surtout chez les jeunes. C’est le résultat de la « L’activité continue des idéologues terroristes » dans l’espace de l’information et l’utilisation des technologies modernes de l’information et des télécommunications par les organisations terroristes internationales, ont-ils déclaré.

Selon le communiqué de presse, les tensions géopolitiques croissantes posent des défis uniques aux efforts de lutte contre le radicalisme dans le monde entier.



« Le terrorisme demeure l’un des problèmes les plus dangereux de notre société, exigeant une position ferme et des efforts coordonnés de toute la communauté internationale », la conférence s’est terminée.

Les participants ont également souligné la nécessité de développer davantage de mesures communes visant à lutter contre le terrorisme international.

Jeudi, les participants discuteront de la coopération dans la lutte contre le financement du terrorisme, y compris des projets communs visant à accroître l’efficacité de la surveillance des flux financiers et à identifier les transactions suspectes.