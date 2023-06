Des organisations caritatives écrivent à Rishi Sunak pour faire part de leurs inquiétudes quant à l’engagement de mettre fin à la rue dans la rue d’ici 2024

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Les organisations caritatives pour les sans-abri ont déclaré à Rishi Sunak qu’elles craignaient profondément que le gouvernement n’atteigne son objectif de mettre fin à la rue en Angleterre d’ici 2024.

Dans une lettre au Premier ministre, les organisations ont déclaré que les données montrent « nous reculons en termes d’atteinte de l’objectif ».

En septembre, le gouvernement a publié sa stratégie Ending Rough Sleeping For Good, qui réaffirme son engagement manifeste de 2019 à mettre fin à la rue à la rue d’ici la fin de cette législature.

Plus de 30 organisations, dont St Mungo’s et la Fédération nationale du logement, ont signé la lettre, qui a été coordonnée par Homeless Link, l’organisme national d’adhésion pour les organisations de première ligne contre le sans-abrisme.

Les chiffres publiés par le gouvernement en février ont montré qu’un instantané d’une seule nuit à l’automne de l’année dernière a révélé que 3 069 personnes dormaient dans la rue, soit 626 (26%) de plus que le total équivalent pour 2021 et près des trois quarts (74%) au-dessus du niveau en 2010 lorsque les chiffres ont commencé.

Les chiffres spécifiques à Londres – du dernier rapport Combined Homelessness and Information Network (Chain) – ont montré qu’entre janvier et mars, un total de 3 107 personnes ont été enregistrées par les équipes de proximité comme dormant dans la rue dans la capitale – une augmentation de 14% sur la même période l’année dernière.

Les organisations ont salué le financement annoncé dans la déclaration de printemps et l’introduction du projet de loi tant attendu sur la réforme des locataires au Parlement le mois dernier avec l’engagement de mettre fin à l’article 21 soi-disant expulsions sans faute – mais ont déclaré qu’il fallait faire plus.





Ce ne sont pas seulement des chiffres, mais des personnes, abandonnées par des systèmes qui devraient les protéger Lettre au PM des organisations de sans-abri

La lettre disait: «Mais, malgré ces points positifs, nous restons profondément préoccupés par la situation financière des services aux sans-abri à travers le pays. Très peu d’autorités locales ont les ressources nécessaires pour augmenter les contrats de sans-abrisme commandés en fonction de l’inflation, ce qui signifie que certains fournisseurs de sans-abrisme essaient actuellement de gérer les déficits annuels de centaines de milliers de livres pour les services commandés.

« Un sondage auprès du secteur des sans-abrisme de l’organisme de bienfaisance Homeless Link a révélé que près de la moitié des 356 organisations qui ont répondu ont convenu que la hausse du coût de la vie signifie que leurs organisations risquent la fermeture de services. De toute évidence, les 100 millions de livres sterling que le chancelier a annoncés dans le budget de printemps, qui doivent être répartis sur l’ensemble du troisième secteur, ne suffisent tout simplement pas.

Les groupes ont déclaré qu’ils savaient que certains services d’aide aux sans-abri réduisaient leur travail pour réduire les coûts, affirmant que si cela continuait et que les services devaient fermer, les gens n’auraient pas de fournisseurs de soutien et d’hébergement sûrs et fiables vers lesquels se tourner et certains pourraient devoir «affronter le traumatisme du retour à la rue ».

La lettre ajoutait: «Ce ne sont pas seulement des chiffres, mais des personnes, abandonnées par des systèmes qui devraient les protéger. Il peut s’agir d’un jeune qui a récemment quitté le système de soins, d’une femme fuyant un partenaire violent ou de quelqu’un qui ne pouvait tout simplement pas faire face à la hausse des loyers, quels que soient ses efforts.

Il a appelé M. Sunak à « prendre les mesures nécessaires » pour atteindre l’objectif, « notamment en donnant aux autorités locales les ressources nécessaires pour augmenter les contrats de sans-abrisme commandés afin de refléter l’inflation afin que des services comme nous puissent fournir le meilleur soutien possible aux personnes qui en ont besoin ».

Un porte-parole du gouvernement a déclaré qu’il restait « absolument déterminé à mettre fin à la rue », soulignant la stratégie de 2 milliards de livres sterling pour aider les personnes à sortir de la rue, qui comprend un investissement pouvant atteindre 500 millions de livres sterling en financement aux autorités locales à travers l’Angleterre d’avril 2022 à mars. 2025.