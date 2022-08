Des organes de porcs morts partiellement ressuscités – étude

L’expérience a fait se contracter à nouveau les cœurs de porc après avoir été morts pendant plus d’une heure

Les scientifiques ont réussi à relancer les ventes et à restaurer certaines fonctions d’organes chez des porcs morts depuis plus d’une heure dans une expérience révolutionnaire qui soulève la question de savoir où se situe la frontière entre la vie et la mort.

Dans un rapport publié mercredi dans le magazine Nature, un groupe de scientifiques de Yale a révélé qu’ils avaient restauré la circulation sanguine et l’activité cellulaire dans des organes de porc tels que le cœur et le cerveau en injectant une solution sur mesure dans les animaux morts.

La procédure, appelée OrganEx, a vu les corps injectés avec un fluide contenant du sang de porc et 13 autres composés tels que des anticoagulants. La solution, selon les scientifiques, “a ralenti la décomposition des corps et a rapidement restauré certaines fonctions des organes”, faisant se contracter à nouveau les cœurs de porc, le foie et les reins démontrant une certaine activité.

Les porcs morts ont commencé des mouvements corporels involontaires, secouant la tête, le cou et le torse après avoir reçu une injection de colorant de contraste destiné à aider les scientifiques à surveiller l’activité cérébrale. Les chercheurs n’ont pas pu dire exactement pourquoi cela s’est produit, mais ont suggéré que les mouvements ne se produisaient pas dans le cerveau, mais dans la moelle épinière qui pourrait contrôler certaines fonctions motrices.

Dans le même temps, alors que le système réussissait à protéger certains tissus cérébraux contre les dommages, rien n’indiquait que les animaux avaient repris conscience.

Néanmoins, Nita Farahany, neuroéthicienne à l’Université Duke de Durham, en Caroline du Nord, a déclaré au magazine que ces dernières expériences étaient “superbe.” Bien qu’elle ait averti que cette étude était préliminaire, elle a déclaré qu’elle soutenait l’idée que certaines limitations perçues du corps humain pourraient être surmontées avec le temps.

Selon le Dr Sam Parnia, professeur agrégé de médecine de soins intensifs et directeur de la recherche sur les soins intensifs et la réanimation à la NYU Grossman School of Medicine, cette étude est «Vraiment remarquable” et “incroyablement significatif.” “Il démontre qu’après la mort, les cellules des organes des mammifères (y compris les humains) tels que le cerveau ne meurent pas avant plusieurs heures.», a-t-il déclaré au Science Media Center.

Il a également souligné que la recherche pourrait contribuer à brouiller les frontières entre la vie et la mort, affirmant que l’étude a démontré que “notre convention sociale concernant la mort… comme une fin absolue en noir et blanc n’est pas scientifiquement valide.” “En revanche, scientifiquement, la mort est un processus biologique qui reste traitable et réversible pendant des heures après qu’il se soit produit.,” il ajouta.

Les chercheurs pensent que leurs découvertes pourraient finalement être appliquées à l’homme. Selon Farahany, les implications peuvent être aussi «profond» comme l’avènement de la RCR et des ventilateurs, car la nouvelle méthode pourrait potentiellement être utilisée pour sauver des organes pour la transplantation ou même les réanimer.

L’expérience fait suite à une étude de 2019 qui a vu des scientifiques restaurer avec succès la fonction cellulaire dans un certain nombre de cerveaux de porc morts depuis plusieurs heures. En plus de remettre en question la définition de la mort, la recherche a également fourni aux scientifiques une plate-forme précieuse pour étudier les troubles et les maladies du cerveau.