Des ordres d’évacuation sont en vigueur dans le centre de la Grèce alors qu’une rivière sort de son lit et que les eaux de crue montent.

ATHENES, Grèce (AP) — Les eaux de crue montaient vendredi autour de l’une des plus grandes villes de Grèce après qu’une rivière ait débordé, tandis que les pompiers et les hélicoptères militaires ramassaient les habitants des villages inondés par des tonnes d’eau et de boue qui ont laissé au moins six personnes. morts, six disparus et de nombreuses personnes accrochées aux toits de leurs maisons.

Les inondations provoquées par les pluies torrentielles ont également touché la Bulgarie et la Turquie voisines, tuant au total 18 personnes dans ces trois pays depuis le début des pluies mardi.

En Grèce, les fortes pluies qui ont frappé le pays ont transformé les cours d’eau en torrents déchaînés qui ont fait sauter les barrages, emporté les routes et les ponts et projeté les voitures dans la mer. Les autorités ont déclaré que certaines régions ont reçu des précipitations annuelles deux fois supérieures à la moyenne d’Athènes en l’espace de 12 heures seulement.

Même si les pluies torrentielles se sont atténuées, des ordres d’évacuation ont été émis vendredi pour quatre zones proches de la ville de Larissa, les autorités envoyant des alertes sur les téléphones portables de la zone pour avertir que la rivière Pineios avait débordé. Certaines parties de Larissa, qui compte parmi les cinq plus grandes villes de Grèce avec une population d’environ 150 000 habitants, commençaient déjà à être inondées.

« La situation est tragique », a déclaré Ioanna Gana, une habitante de Larissa, à la chaîne de télévision grecque Open, ajoutant que les niveaux d’eau dans son quartier inondé montaient « de minute en minute ».

Des centaines de personnes seraient coincées dans des villages inaccessibles aux véhicules, les routes ayant été emportées ou coupées par des chutes de pierres, des hélicoptères et des bateaux évacuant les habitants. Les équipes de secours ont aidé de jeunes enfants, des personnes âgées et des personnes sur des civières depuis des hélicoptères alors qu’ils atterrissaient dans une zone de transit dans la ville de Karditsa.

Les garde-côtes ont indiqué que 270 personnes avaient été évacuées par avion jeudi et vendredi, tandis que les secours par voie aérienne et maritime se poursuivaient.

Les garde-côtes ont déclaré que le corps d’un homme de 69 ans avait été retrouvé vendredi dans la mer dans la ville côtière de Volos, mais ont ajouté qu’il n’était pas clair si les inondations étaient responsables de sa mort. Les médias locaux ont rapporté que l’homme avait glissé et était tombé des rochers alors qu’il tentait d’aller chercher de l’eau fraîche, les inondations ayant coupé l’approvisionnement en eau local.

Ailleurs, les habitants des villages laissés sans électricité ni eau potable ont appelé les chaînes de télévision et de radio grecques, appelant à l’aide et affirmant que les gens étaient toujours coincés sur les toits, sans nourriture ni eau.

Entre mardi et vendredi matin, les pompiers ont déclaré que plus de 1 800 personnes avaient été secourues et que le département avait reçu plus de 6 000 appels à l’aide pour pomper l’eau des maisons inondées et enlever les arbres tombés.

Dans la région du Pilion, les habitants et les touristes ont été transportés en sécurité par voie maritime jeudi soir, toutes les routes d’accès à certains villages ayant été coupées.

Les autorités ont déployé des spécialistes de sauvetage en eau rapide et des plongeurs alors que les eaux de crue ont dépassé les deux mètres de hauteur dans certaines zones, laissant de nombreuses maisons inondées jusqu’aux toits. Les habitants de certains villages ont signalé l’effondrement complet de leurs bâtiments.

Les inondations ont fait suite à des incendies de forêt dévastateurs qui ont détruit de vastes étendues de forêts et de terres agricoles, incendié des maisons et fait plus de 20 morts.