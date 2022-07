Des ordres d’évacuation émis alors que les équipes de lutte contre les incendies de forêt continuent de combattre un incendie «dynamique» près de Lytton, en Colombie-Britannique

Le BC Wildfire Service indique qu’un nouveau feu de forêt à seulement 1,7 kilomètre à l’extérieur de Lytton, en Colombie-Britannique, a atteint 75 hectares et est maintenant un feu de forêt remarquable.

Le district régional de Thompson-Nicola a également émis un ordre d’évacuation pour 24 adresses juste avant 18h30.

Plusieurs équipes au sol, des hélicoptères et des avions-citernes ont été déployés pour contrôler l’incendie qui se propage.

“Le comportement du feu est influencé par les rafales de vent dans la région”, a averti le BCWS dans un tweet jeudi après-midi. “Il s’agit d’une situation dynamique et des mises à jour seront fournies dès qu’elles seront disponibles.”

Le Centre des opérations d’urgence du TNRD a émis un ordre d’évacuation pour environ 24 propriétés adressées au nord-ouest de Lytton, du côté ouest du fleuve Fraser, en raison de l’incendie de Nohomin Creek. Détails : https://t.co/719rkABQhI pic.twitter.com/H4AS9Z5mCW —@TNRD

Selon le BCWS, l’incendie de Nohonim Creek s’est déclenché à 12 h 45 et la cause de l’incendie est inconnue.

L’incendie est situé du côté ouest du fleuve Fraser, en face du village de Lytton qui a été détruit par un incendie de forêt qui a fait rage il y a un peu plus d’un an. Les maisons et les propriétés sur la rive ouest, qui font partie de la réserve de la Première Nation de Lytton, ont en grande partie échappé à tout dommage à l’époque.

Des photos antérieures de ce dernier incendie montrent un grand panache de fumée s’élevant de la terre, avec des structures sur le chemin de l’incendie. Le traversier Lytton, actuellement hors service en raison du débit élevé du fleuve Fraser, est situé à proximité.

MISE À JOUR : Le service #BCWildfire continue de répondre à l’incendie de Nohomin Creek (K70580). Le feu s’est étendu à 75 hectares et est maintenant un feu de forêt de note. La Première Nation de Lytton a mis en place une alerte d’évacuation et un ordre d’évacuation pour certaines régions. pic.twitter.com/acZpTJBolb —@BCGovFireInfo

L’accès routier à la zone est limité. Les résidents de la rive ouest traversent le fleuve Fraser à pied, sur un pont ferroviaire du CN, depuis des semaines.

Le site Web de BC Hydro rapporte que l’électricité pour la municipalité de Lytton est coupée depuis 13 h 16. Les équipes devraient arriver à 17 h 15. Il y a actuellement 112 personnes sans électricité.

“Les événements de 2021 … sont au premier plan dans nos esprits”

Dans une mise à jour des responsables locaux et provinciaux à 16 h 15, John Haugen, chef adjoint de la Première Nation de Lytton, a remercié les autorités et les résidents pour leur réponse rapide à l’incendie. Il a déclaré que des ordres d’évacuation sont en place pour IR 23 Nohomin et Lytton IR9B.

“Nous avons trois anciens qui sont dans la ligne directe de cet incendie et nous travaillons pour nous assurer qu’ils sont en sécurité et que nous pouvons éteindre le feu dès que possible”, a déclaré Haugen, ajoutant qu’il y a environ neuf personnes sous ordre d’évacuation dans sa communauté.

“Nous subissons un autre incendie … dans la région de Hell’s Gate. Nous devons nous préparer à beaucoup de choses dans un délai très court”, a-t-il déclaré.

Pourquoi Lytton, en Colombie-Britannique, est l’un des endroits les plus chauds au Canada Johanna Wagstaffe explique comment la géographie de Lytton fait que la température du village dépasse 30 °C en moyenne 80 fois pendant l’été.

Rob Schweitzer, directeur des opérations du centre d’incendie de Kamloops, a déclaré qu’il y avait environ 54 membres d’équipage sur le terrain et que la GRC et le service d’incendie local ont également répondu à l’incendie.

« Les événements de 2021 et les impacts sur le village de Lytton et la Première Nation de Lytton sont au premier plan dans nos esprits », a déclaré Schweitzer.

“Nous vous demandons votre respect et votre gentillesse alors que nous rendons compte de cet incident. Notre objectif principal est la sécurité des équipages et des résidents qui sont actuellement touchés.”

“Préparez-vous et votre famille”

Peter Brock, directeur exécutif des opérations régionales chez Emergency Management BC, a déclaré avoir entendu des informations non confirmées selon lesquelles “trois structures pourraient avoir été perdues”.

Brock a déclaré qu’une aide d’urgence, y compris de la nourriture, un logement et des vêtements, sera fournie aux personnes sous ordre d’évacuation jusqu’à 72 heures.

“La chose la plus importante que le public puisse faire en ce moment est de vous préparer, vous et votre famille, à tout incendie potentiel dans vos régions”, a déclaré Brock.