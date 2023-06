Des orbes volantes métalliques vues dans le monde entier, déconcertant la NASA et le Pentagone – National

De mystérieuses orbes métalliques ont été aperçues volant dans de nombreux endroits du monde, mais les responsables de la NASA et du Pentagone n’ont toujours pas de réponse quant à leur nature.

Au cours d’un panel indépendant de la NASA étudiant les objets volants non identifiés (OVNI) – désormais classés comme «phénomènes anormaux non identifiés», ou UAP, par le gouvernement américain – des responsables ont partagé mercredi de nouveaux détails sur les orbes étranges.

Le panel a taquiné les résultats dans le cadre d’une nouvelle étude sur la présence d’UAP, qui, contrairement aux ovnis, peuvent inclure des phénomènes inexpliqués dans océans, espace et sur terre. L’étude complète devrait être publiée plus tard cet été.

Sean Kirkpatrick, directeur du All-Domain Anomaly Resolution Office (AARO) du département américain de la Défense, a déclaré que les « orbes métalliques » sont le type le plus courant de PAN et sont signalées « dans le monde entier ».

Kirkpatrick a déclaré que les objets sphériques, qui mesurent environ un à quatre mètres de diamètre, ne sont pas une « menace apparente pour la sécurité des actifs aéroportés ». Ils sont cependant capables de « manœuvres apparentes très intéressantes ».

Les orbes ont été repérés volant à plusieurs vitesses différentes. Certains ne semblent pas bouger du tout tandis que d’autres ont été observés en vol actif. Les PAN ne montrent aucune preuve d’« échappement thermique », comme la chaleur créée par le moteur d’un véhicule.

D’après les images, les orbes peuvent être blanches, argentées ou translucides. Ils sont généralement observés à une altitude comprise entre 10 000 et 30 000 pieds, à peu près à la même hauteur que la plupart des avions commerciaux.

Les orbes métalliques ne sont pas des preuves de vie extraterrestre, a souligné le panel – malgré de nombreuses théories circulant en ligne – et de meilleures données sont encore nécessaires pour comprendre les orbes et la possibilité de vie au-delà de notre planète.

Le panel de 16 membres de représentants du gouvernement, d’océanographes et d’universitaires n’a pas eu d’informations supplémentaires. Pour l’instant, les responsables ont déclaré qu’ils n’avaient pas été en mesure d’intercepter ou de capturer des orbes.

« Pouvoir arriver à une sorte de conclusion va prendre du temps, et jusqu’à ce que nous puissions obtenir des données mieux résolues sur des objets similaires sur lesquels nous pourrons ensuite faire une analyse plus large », a déclaré Kirkpatrick.

Kirkpatrick était sûr de noter que de nombreux UAP signalés, y compris ceux qui ressemblent apparemment aux orbes métalliques inconnus, peuvent être logiquement expliqués. Il a partagé un exemple de trois orbes à grande vitesse détectés par un capteur dans l’ouest des États-Unis. Après enquête, les orbes se sont révélés être probablement des avions commerciaux lointains ajustant leurs trajectoires de vol.

AARO reçoit entre 50 et 100 rapports UAP chaque mois, a déclaré Kirkpatrick. Il a affirmé que seulement deux à cinq pour cent de ces rapports sont vraiment inexpliqués.

« Alors qu’un grand nombre de cas dans les exploitations d’AARO restent techniquement non résolus, cela est principalement dû à un manque de données associées à ces cas », a-t-il déclaré. « Pour les quelques objets qui présentent des caractéristiques potentiellement anormales, AARO aborde ces cas avec le plus haut niveau d’objectivité et de rigueur analytique. »

Selon le panel de la NASA, un énorme défi, et peut-être sans surprise, dans la collecte de données UAP est lié à la stigmatisation entourant les signalements d’OVNIS. Mercredi, plusieurs membres du panel ont affirmé avoir été la cible de harcèlement à la suite de leurs recherches.

« Il est vraiment décourageant d’entendre parler du harcèlement auquel nos panélistes ont été confrontés en ligne parce qu’ils étudient ce sujet », a déclaré Nicky Fox, administrateur associé de la direction des missions scientifiques de la NASA.

Elle a poursuivi : « La NASA soutient nos panélistes et nous ne tolérons pas les abus. Le harcèlement ne fait qu’aggraver la stigmatisation du domaine UAP, entravant considérablement le progrès scientifique et décourageant les autres d’étudier ce sujet important.

Le panel de mercredi n’était pas la première fois que les orbes étaient mentionnés publiquement par des responsables gouvernementaux. En avril, Kirkpatrick a comparu devant la commission des forces armées du Sénat américain où il a révélé des images d’un orbe.

Le petit objet sphérique a semblé scintiller alors qu’il filait rapidement au-dessus des maisons et des champs vides. Les images ont été tournées lors d’une mission militaire de routine au Moyen-Orient le 12 juillet 2022, à partir d’un drone américain MQ-9 Reaper.