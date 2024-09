Des orbes mystérieuses illuminent des paysages déserts dans les nouvelles peintures d’Andrew McIntosh — Colossal

Nichées dans des caravanes rouillées ou planant au-dessus de vastes paysages, de petites sphères lumineuses rappelant le soleil, les étoiles et les technologies d’un autre monde peuplent Andrew McIntoshle dernier corpus d’œuvres de.

À voir avec Galerie James Freeman pour la British Art Fair, L’appel évoque l’intérêt de McIntosh pour le mystère et la magie. L’artiste écossais basé à Londres évoque souvent les paysages luxuriants et spectaculaires des peintures romantiques, qu’il revisite avec une touche surnaturelle.

« Étaín » (2024), huile sur toile, 170 x 130 centimètres

Des œuvres comme « Étaín » et « Brighid » rappellent les premières œuvres de McIntosh qui inséraient des portails envoûtants dans des caravanes, symbole de l’esprit d’aventure. Ces peintures plus récentes placent également de larges vues sur l’océan à l’intérieur des caravanes mobiles, contrastant l’immensité de la mer avec les confins minuscules de la caravane.

L’appel Il prend également du recul pour jeter un regard plus large sur les merveilles naturelles. Des reliefs étendus comme l’archipel de St. Kilda en Écosse et le mont Everest sont voilés d’un voile brumeux d’oranges et de roses, et les orbes illuminés flottent le long de leurs bords.

Ces œuvres explorent « comment la nature sauvage du monde entier, comme les parois montagneuses de l’Everest et du K2, a le pouvoir d’accueillir l’inexplicable et le mystérieux », explique McIntosh, ajoutant qu’elles « répondent à un besoin de s’engager avec quelque chose de plus grand, quelque chose au-delà de notre substance physique ».

L’appel est visible du 26 au 29 septembre. Retrouvez plus de McIntosh sur son site web et Instagram.

« Planche II : Suilven » (2024), huile sur toile, 110 x 130 centimètres

« St Kilda Lights » (2024), huile sur panneau, 42 x 23 centimètres

« Brighid » (2024), huile sur toile, 100 x 130 centimètres

« Everest Lights » (2024), huile sur toile, 35 x 40 centimètres

« Grottes de St Kilda » (2024), huile sur toile,

53 x 33 centimètres

« Meant to climbing » (2024), huile sur toile, 50 x 30 centimètres

« Odyssée » (2024), huile sur toile, 100 x 130 centimètres

« K2 Lights » (2024), huile sur toile, 35 x 40 centimètres