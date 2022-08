Des orages provoquent des inondations dans certaines parties de la région du Grand Toronto

Des orages ont traversé la région du Grand Toronto dimanche et ont apporté de fortes pluies, provoquant l’inondation de certaines rues et maisons.

Environnement Canada a émis plusieurs avis météorologiques pour la région, y compris un avertissement d’orage violent dans la région de Peel et un bulletin météorologique spécial pour Toronto et la région de York.

Dans la région de Peel, une tempête au-dessus de Brampton et du sud de la région de Caledon était «presque stationnaire», ce qui a amené de nombreuses régions à recevoir environ 100 millimètres de pluie.

Environnement Canada a déclaré qu’une pluviométrie totale supérieure à 120 millimètres était possible dans ces régions, qui ont déjà reçu des pluies importantes à la suite d’une tempête samedi.

Un téléspectateur du CP24 a envoyé une vidéo montrant une personne faisant du kayak sur une route inondée dans le secteur de la rue Hurontario et de l’autoroute 401. Un autre résident de Brampton a déclaré que l’averse de dimanche avait inondé son sous-sol.

Le prince Sharma, qui vit sur Hardgate Crescent, a déclaré que l’eau continuait de sortir du drain de la ville, remplissant le sous-sol.

Le sous-sol d’un résident de Brampton est inondé après que des orages aient traversé la région. (Soumis)

“Nous ne pouvions rien faire”, a déclaré Sharma. “Nous avons juste essayé d’évacuer tout ce que nous pouvions à ce moment-là. Essayez de ne pas aller dans l’eau car cela pourrait être dangereux.”

La Credit Valley Conservation (CVC) a déclaré que le bassin versant de la rivière Credit avait déjà reçu de 10 à 35 millimètres de pluie avant la tempête de dimanche soir.

“Bien qu’aucune inondation de la rivière Credit et de ses principaux affluents ne soit prévue, il existe une possibilité d’inondations soudaines localisées et d’accumulation d’eau sur les routes et dans les zones urbaines sujettes aux inondations et de basse altitude”, a déclaré le CVC dans ses perspectives d’inondation, qui sera en vigueur jusqu’au 22 août ou jusqu’à nouvel ordre.

L’avertissement d’orage violent pour la région de Peel a pris fin vers 21 h.

Toronto faisait également l’objet d’un bulletin météo spécial en raison des orages. Environnement Canada a déclaré que la partie nord de la ville connaîtrait les précipitations les plus abondantes, ajoutant que la région pourrait recevoir des quantités de pluie de 20 à 40 millimètres.

L’avis a été levé peu avant 21 h 30. Le temps sera principalement nuageux pour le reste de la soirée à Toronto avec 60 % de probabilité d’averses.

Plus tôt dans l’après-midi, l’Office de protection de la nature de Toronto et de la région a signalé des orages traversant la RGT qui pourraient déverser jusqu’à 50 millimètres de pluie d’ici la fin de dimanche.

Le groupe a déclaré que les bassins versants de la région du Grand Toronto ont déjà reçu entre 5 et 20 mm de pluie au cours des dernières 24 heures. Quelque 53 mm de pluie ont également été enregistrés dans le bassin versant nord du ruisseau Etobicoke.

En raison de l’averse, le TRCA a indiqué que les rivières de la RGT pourraient connaître des débits et des niveaux d’eau plus élevés.

“La combinaison de berges glissantes et instables et de la montée des eaux pourrait créer des conditions dangereuses à proximité des rivières ou d’autres plans d’eau”, indique un communiqué.

On conseille aux gens d’éviter toutes les activités récréatives dans ou autour des plans d’eau en ce moment, y compris le lac Ontario.

Les parents et les tuteurs sont priés de garder les enfants et les animaux domestiques à l’écart des berges, car ils peuvent être devenus glissants ou instables à la suite des pluies nocturnes.

Un énoncé sur la sécurité de l’eau dans les bassins versants est en vigueur jusqu’au mardi 23 août.

Les conditions nuageuses et humides se poursuivront au cours des deux prochains jours à Toronto. Selon Environnement Canada, il y a 70 % de probabilité d’averses et un risque d’orage lundi avec un maximum de 24 °C.

Pour mardi, le temps sera nuageux avec 30 % de probabilité d’averses et un maximum de 26 °C. Les conditions ensoleillées devraient revenir mercredi.