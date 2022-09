Des orages frappent la Grande-Bretagne avec de fortes pluies – et il y a encore plus à venir

Des pluies TORRENTIELLES et de forts coups de vent devraient frapper la Grande-Bretagne au milieu d’une rafale d’orages qui arriveront au cours des prochains jours.

Vendredi verra la première des tempêtes commencer à se rassembler sur les bords ouest du Royaume-Uni, selon certains prévisionnistes.

Le Royaume-Uni se prépare à une longue période d’orages – en raison d’une grève dans les prochains jours Crédit : PA

Mais ce sera à partir de samedi que des conditions instables de fortes pluies, de vents violents et d’orages viendront assombrir les perspectives d’un week-end lumineux comme celui observé pendant le jour férié.

Un grand front météorologique à deux volets poussera au large de l’océan Atlantique et apportera de fortes pluies samedi matin, rapporte la BBC.

Le premier des deux fronts inondera l’Irlande du Nord, le Pays de Galles, la côte ouest de l’Écosse et les confins ouest de l’Angleterre.

Alors qu’un avant-propos apportera samedi des plaques de pluie plus dispersées dans les Midlands, certaines parties du nord et du nord-est et de l’est de l’Angleterre.

Au milieu de fortes pluies, des vents “coup de vent” souffleront également sur la majeure partie du pays, avec des vitesses allant jusqu’à 41 mph dans le nord-ouest de l’Écosse et 26 mph dans le nord de l’Angleterre.

Malgré le vent et la pluie, les températures resteront entre le bas et le milieu de la vingtaine pour beaucoup.

Des sommets de 24C à Norwich, 23C à Londres, 22C à Liverpool, 20C à Édimbourg et 19C à Plymouth sont attendus.

Mais les vents violents le feront paraître plus frais qu’il ne l’est.

À partir de samedi soir, les conditions orageuses persisteront malheureusement car la pluie devrait tomber tout au long du week-end.

Dimanche verra des conditions continues et instables avec plus de vent et de pluie affectant l’ensemble du pays.

Cela est causé par un système de basse pression à proximité qui continue de propulser des périodes de pluie – qui seront parfois fortes et orageuses – sur le Royaume-Uni.

Et cela devrait rester car le Met Office pense que cela marquera le début d’une phase plus longue de temps orageux.

Les prévisionnistes estiment que du lundi 5 septembre jusqu’au mercredi 14 septembre, des nuages ​​épais et de fortes pluies orageuses ou des averses se produiront dans de nombreux endroits à travers la Grande-Bretagne,

Les températures devraient être autour de la moyenne mais variables au cours de cette période, a indiqué le Met Office sur son site Web.

Ils ont ajouté: “Vers la fin de la période, les précipitations devraient s’éteindre, ce qui rendra de nombreuses régions un peu plus sèches, bien qu’il puisse encore y avoir un risque d’averses pour de nombreux endroits.”

Le Royaume-Uni n’a pas reçu d’avertissement météorologique pour le mauvais temps prévu.

En ce qui concerne la météo avant les tempêtes, jeudi verra beaucoup de périodes ensoleillées pour une grande partie du Royaume-Uni avec quelques averses attendues dans certaines parties du nord et de l’est de l’Angleterre.

Les nuages ​​devraient s’épaissir dans les régions du sud plus tard jeudi.

Alors que jeudi soir, il y aura principalement des périodes claires pour beaucoup, ainsi que quelques plaques de nuages.

Mais des averses éparses, certaines fortes, devraient arriver du sud.

Le Sun Online a approché le Met Office pour un commentaire.