Des orages devraient frapper le Royaume-Uni alors que les Britanniques se préparent au chaos des voyages et aux coupures de courant alors que les inondations déferlent

BRITS peut s’attendre à une averse ce soir car le Met Office a émis un avertissement météo jaune pour les orages.

Les tempêtes pourraient entraîner des inondations généralisées dans les habitations et les entreprises, ainsi que des coupures de courant, des perturbations des déplacements et des dommages aux bâtiments.

Un cycliste se bat dans les eaux de surface lourdes du centre de Londres Crédit : LNP

L’avertissement météo jaune du Met Office couvre de grandes parties de l’Angleterre, du Pays de Galles et de l’Irlande du Nord 1 crédit

Une femme s’abrite de la pluie sous un parapluie à Cambridge Crédit : Bav Media

L’avertissement du Met Office, qui s’étend de 20 heures ce soir à 4 heures du matin demain matin, fait suite à un avertissement annoncé précédemment pour de fortes pluies dans certaines parties de l’Écosse.

L’avertissement couvre Londres et le sud-est de l’Angleterre, le sud-ouest de l’Angleterre, la majeure partie de l’Irlande du Nord, une grande partie du Pays de Galles, l’est de l’Angleterre, le Northamptonshire et le Warwickshire.

Le Met Office a déclaré que les fortes averses et les orages devraient se développer dimanche dans le sud-ouest de l’Angleterre et se déplacer vers le nord dans certaines parties du Pays de Galles et de l’Irlande du Nord.

Ils devraient se dégager aux premières heures de lundi.

Une zone distincte d’orages est susceptible de se développer dans le centre-sud de l’Angleterre en fin de soirée, se déplaçant vers le nord dans les Midlands pendant la nuit.

Quelques endroits peuvent voir 20 mm à 30 mm tomber en moins d’une heure, tandis que d’autres endroits peuvent ne pas voir beaucoup de pluie du tout.

Les prévisionnistes ont déclaré que des éclairs fréquents, de la grêle et des rafales locales pourraient accompagner des orages plus forts, en particulier dans le sud-ouest de l’Angleterre et du Pays de Galles.

Le Met Office a averti: “Certaines inondations de quelques maisons et entreprises sont possibles, entraînant des dommages aux bâtiments ou aux structures.”

Les prévisionnistes estiment que du lundi 5 septembre jusqu’au mercredi 14 septembre, des nuages ​​épais et de fortes pluies orageuses ou des averses traverseront de nombreux endroits à travers la Grande-Bretagne.

Les températures devraient être autour de la moyenne mais variables au cours de cette période, a indiqué le Met Office sur son site Web.

Ils ont ajouté: “Vers la fin de la période, les précipitations devraient s’éteindre, ce qui rendra de nombreuses régions un peu plus sèches, bien qu’il puisse encore y avoir un risque d’averses pour de nombreux endroits.”

Les bookmakers prévoient que cet automne sera le plus humide jamais enregistré.

Ladbrokes a réduit ses chances de 5/1 à 3/1 plus tôt cette semaine.

Alex Apati de Ladbrokes a déclaré: “Nous avons eu droit à des températures torrides cet été, mais les chances suggèrent que les choses sont sur le point de devenir beaucoup plus humides à travers le Royaume-Uni, avec des pluies d’automne record potentiellement en route.”

Les voitures affrontent les inondations sur l’A3 Kingston Bypass au sud-ouest de Londres Crédit : LNP

Un coureur se fait tremper sur Wimbledon Common au sud-ouest de Londres Crédit : LNP