Des opportunités d’emploi passionnantes en architecture chez Starbucks, Bernard Tschumi, EskewDumezRipple, Koning Eizenberg et Kelly Wearstler | Nouvelles

Société de café Starbucks est à la recherche d’un responsable de la conception pour soutenir son marché de Chine continentale avec sept années d’expérience pertinente à Seattle. Le rôle nécessite une connaissance des outils de production numérique actuels, notamment Enscape, Adobe Creative Suite et Revit. Les candidats doivent également faire preuve d’excellentes compétences multitâches et d’un haut niveau d’initiative et de proactivité dans l’atténuation des risques et la reconnaissance des solutions. Une connaissance du commerce de détail, de l’alimentation, des boissons et de l’hôtellerie est préférable. Les compétences en mandarin sont un bonus mais pas obligatoires.

Starbucks Coffee Fukuoka, conçu par Kengo Kuma & Associates. Photo : Masao Nishikawa.

A New York, Bernard Tschumi Architectes a un poste d’adjoint administratif à pourvoir. Le candidat travaillera directement avec Bernard Tschumi et apportera son concours dans différentes fonctions de bureau. Les qualifications incluent la maîtrise de Microsoft Office et d’Adobe Creative Suite, le souci du détail et de solides compétences en rédaction, en communication et en organisation.

Musée et parc archéologique d’Alésia par Bernard Tschumi Architectes.

Studio de design basé à la Nouvelle-Orléans EskewDumezOndulation est à la recherche d’un administrateur de contrat de construction (ACC) possédant plus de huit ans d’expérience. Le poste nécessite une connaissance approfondie des contrats et des exigences de construction de l’AIA, des codes applicables, du suivi des calendriers et de la compréhension des matériaux, ainsi que des méthodes et processus de construction commerciale. Les candidats doivent avoir de l’expérience avec Revit, Bluebeam, Adobe Creative Suite et les logiciels de construction basés sur le cloud, tels que Procore, Submittal Exchange et PlanGrid.

Construction de maisons à Thaden par EskewDumezRipple. Photo : Timothy Hursley.

Les demandeurs d’emploi à Santa Monica devraient considérer Architecture du roi EizenbergPoste disponible de coordonnateur des communications. Les candidats retenus auront des connaissances et une expérience démontrées dans la rédaction, la conception et l’exécution de supports marketing, de préférence dans le secteur de l’AEC. Ils doivent également maîtriser Adobe Creative Suite, Microsoft Office et G Suite. La capacité à gérer plusieurs délais simultanément est également requise.

Le parc par Koning Eizenberg Architecture. Photo : Éric Staudenmaier.

KWID, Kelly Wearstler Design d’intérieur a une ouverture passionnante pour un architecte de projet senior avec plus de huit ans d’expérience à Los Angeles. Le poste fait appel à des personnes ayant une expérience dans les projets résidentiels privés, l’hôtellerie de luxe et la restauration. Ils doivent avoir une expérience avec AutoCAD, Photoshop et Microsoft Office, ainsi que de solides compétences en gestion et une expérience substantielle en administration de la construction.

Austin Proper Hotel par KWID, Kelly Wearstler Interior Design.

