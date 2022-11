Des opportunités attendent les investisseurs dans le secteur de la technologie. Voici un coin qui est mûr pour la croissance

La pandémie a également déclenché un environnement sans précédent pour les valorisations, les investisseurs moins sélectifs et inexpérimentés se concentrant sur le potentiel d’expansions multiples et de rendements à court terme par rapport à la qualité sous-jacente des entreprises. Dans le même temps, de nombreux commandités ont sacrifié leur discipline pour chasser les valorisations mousseuses, augmentant rapidement leur rythme de déploiement et épuisant les fonds sur une courte fenêtre de temps. Je soupçonne que ceux qui ont adopté cette approche se sont peut-être trop exposés aux changements du marché.

La pandémie a accéléré le recours aux logiciels d’entreprise, les entreprises se tournant vers la technologie pour connecter les employés et les clients, organiser des réunions et faciliter les paiements. Cela a conduit à un changement fondamental des pratiques commerciales et à une nouvelle priorisation des dépenses que les entreprises considèrent comme essentielles à leurs opérations.

Comme nous l’avons vu, les logiciels d’entreprise sont une force perturbatrice avec le potentiel de débloquer une productivité et une innovation sans précédent. À l’instar des actifs physiques qui ont propulsé le monde des affaires au cours des siècles passés, les solutions logicielles et technologiques transforment notre façon de vivre, de travailler et d’apprendre, révolutionnant ainsi notre économie.

Selon une étude Evercore ISI, 92 % des personnes interrogées prévoient d’augmenter leurs dépenses informatiques au cours des six à neuf prochains mois, en hausse par rapport à leur enquête de janvier (83 %). Cela indique que les dépenses informatiques sont moins discrétionnaires aujourd’hui que lors des cycles précédents. En conséquence, on s’attend à ce que les logiciels continuent d’être le secteur à la croissance la plus rapide de l’économie avec une capitalisation boursière de 34 billions de dollars d’ici 2025, a constaté Vista Equity Partners.

Inversement, alors que de plus en plus d’entreprises sont confrontées à l’inflation des matières premières et des salaires, elles reconnaissent la valeur que les logiciels d’entreprise peuvent offrir pour aider à gérer le coût des flux de travail quotidiens tout en augmentant l’efficacité. Les entreprises continueront à mettre en œuvre des logiciels qui améliorent directement leurs opérations – dans des domaines tels que la continuité des activités, la protection des données, l’accès à distance sécurisé et l’automatisation. Nous pouvons déjà voir cette dynamique en jeu, car les actions axées sur la consommation ont été plus durement touchées que leurs homologues B2B.

L’évolution des conditions économiques ne change pas les avantages structurels d’investir dans les marchés privés, en particulier dans les logiciels d’entreprise, où environ 97 % des entreprises sont privées, selon Vista. Les marchés publics obligent souvent même les fondateurs et PDG les plus dynamiques et visionnaires à des délais impossibles et à des attentes trimestrielles irréalistes. Ils exigent à tout prix une croissance à court terme.

Cela signifie connaître la différence entre une entreprise fondamentalement saine et une entreprise qui peut sembler prometteuse mais qui est chargée de problèmes moins évidents comme la dette technique, qui peut ralentir – ou compromettre – l’intégrité et la croissance des logiciels et donc un investissement.

Au-delà de la sélection d’actifs, une véritable approche partenariale entre un investisseur et un fondateur ou une équipe dirigeante doit exister pour s’assurer qu’un investissement atteigne son plein potentiel. Les investisseurs ayant de l’expérience et de l’expertise dans le secteur comprennent le fonctionnement des éditeurs de logiciels, les systèmes nécessaires au succès, ce qui fait le succès d’une équipe de direction et comment faire évoluer et développer ces entreprises. Ils peuvent aider l’équipe de direction à renforcer sa position en accélérant l’excellence opérationnelle, en identifiant les opportunités de fusions et acquisitions, en investissant dans l’innovation de produits et en ouvrant la voie à une croissance durable.

D’un autre côté, rien ne remplace la passion, la vision et la compréhension innée d’un fondateur de son entreprise. Les meilleurs investisseurs savent comment canaliser ces connaissances et doter le fondateur des bons outils et processus pour prospérer. Lorsqu’elle fonctionne, la dynamique positive n’est pas seulement ressentie par ceux qui siègent dans les salles de conseil, elle est apparente dans toute l’entreprise, créant une dynamique de travail qui cultive et retient les meilleurs talents.

Alors que l’économie numérique continue de se développer, les gouvernements et les consommateurs du monde entier ont saisi les opportunités potentielles offertes par la technologie. Les logiciels d’entreprise seront cruciaux pour façonner l’avenir. En partenariat avec des capitaux privés, le résultat sera une économie plus forte avec une infrastructure innovante et adaptable, prête à relever les défis de ce siècle et à définir les possibilités du prochain.

Robert F. Smith est le fondateur, président et PDG de Vista Equity Partners, une société d’investissement mondiale de premier plan qui investit dans les logiciels d’entreprise, les données et les entreprises axées sur la technologie. La société a plus de 94 milliards de dollars d’actifs sous gestion au 30 juin et un portefeuille de 85 entreprises qui desservent plus de 300 millions d’utilisateurs et emploient plus de 90 000 personnes dans le monde.