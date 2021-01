Un chirurgien de premier plan a fait part de ses inquiétudes quant au fait que les opérations contre le cancer pourraient être annulées si le NHS était submergé de patients Covid-19.

Le service de santé a fait de son mieux pour maintenir les opérations contre le cancer et les autres services d’urgence tout au long de la pandémie.

Mais maintenant, un chirurgien de haut niveau a fait part de ses inquiétudes quant à la possibilité que les opérations du cancer soient annulées ou reportées.

Le professeur Neil Mortensen, président du Collège royal des chirurgiens, a déclaré que de nombreux endroits avaient déjà arrêté les chirurgies moins prioritaires telles que les arthroplasties de la hanche et du genou.

Il a déclaré à Times Radio: «Au cours du week-end, nous avons parlé d’un accident de voiture au ralenti, mais je pense que ça devient bien pire que ça maintenant.

«Mes collègues de Londres qui effectuent des tournées dans les salles, par exemple, rapportent qu’il y a des problèmes avec les effectifs dans les salles, les effectifs dans les théâtres.

«Et puis, bien sûr, si vous devez vous rendre à l’unité de soins intensifs, si l’unité de soins intensifs est pleine de patients Covid, il n’y a pas de place pour vous.

«C’est donc une situation vraiment grave et, évidemment, les opérations moins prioritaires ont déjà cessé dans de nombreux endroits – hanches, genoux, procédures ORL (oreille, nez et gorge).

«Nous sommes maintenant préoccupés par l’annulation ou le report d’opérations comme les chirurgies du cancer parce qu’il n’y a tout simplement pas la capacité de les gérer.

Le professeur Mortensen a ajouté: «Je pense que si vous avez une opération retardée pour un cancer, cela peut avoir un effet.

«Si vous venez d’un accident de la route et que vous êtes gravement malade, que vous devez ensuite vous rendre dans une unité de soins intensifs et qu’il n’y a pas d’unité de soins intensifs, cela aura de graves conséquences.

« Et c’est pourquoi tout le monde est si préoccupé en ce moment que nous sommes correctement enfermés, que nous sommes dans la mesure du possible de réduire la transmission du virus et de rendre possible les installations pour lesquelles nous devons continuer à travailler efficacement. garder les gens en vie. «

Le professeur Mortensen a déclaré qu’il n’y aura pas de capacité dans les hôpitaux pour traiter d’autres maladies sans réduire la transmission du virus.

« Il faut de l’espace dans nos hôpitaux pour que nous puissions faire face à toutes les autres choses – les crises cardiaques ou les accidents vasculaires cérébraux, les chirurgies du cancer et les chirurgies d’urgence », a-t-il ajouté.

« Nous devons être en mesure de conserver la capacité de faire cela. Et si nous ne réduisons pas la transmission du virus, il n’y aura pas cette capacité. »

Lorsqu’on lui a demandé si le NHS serait en mesure de reprendre ses activités normales à la fin du printemps, il a ajouté: «J’ai bien peur d’être l’un des pessimistes, je pense que cela va s’éterniser un peu.

« Je pense que nous ne serons vraiment pas en meilleure forme (avant) l’été, j’en ai peur.

« Je pense que ça va prendre du temps. C’est une situation très, très, très sérieuse.

« Il y aura un énorme arriéré de chirurgies électives, et nous pourrions avoir des arriérés de chirurgies plus urgentes à traverser également, donc ce sera un hiver et un printemps longs, difficiles et difficiles. »

Cela vient après que le Premier ministre a averti que les hôpitaux subissent plus de pression de Covid-19 qu’ils ne l’ont jamais été.

Annonçant mardi le nouveau verrouillage en Angleterre, Boris Johnson a déclaré que les hôpitaux étaient 40% plus occupés que le premier pic du virus en avril 2020.

Près de 27 000 personnes sont traitées dans des hôpitaux à travers l’Angleterre.

Cela vient après que les médecins en chef du Royaume-Uni aient relevé le niveau d’alerte de Covid-19 à cinq – son niveau le plus élevé – ce qui signifie «la transmission est élevée ou augmente de façon exponentielle» et «il existe un risque important de débordement des services de santé».

Le niveau d’alerte n’était pas au niveau cinq auparavant.

Cela indique un risque de débordement des services de santé dans les 21 jours sans action urgente – cela ne signifie pas que le NHS sera débordé dans trois semaines, mais il y a un risque que cela se produise si aucune mesure n’est prise.