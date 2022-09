Des opérateurs de drones accusés d’avoir survolé l’incendie de Jasper

Deux personnes feront face à des accusations après avoir piloté des drones lors de la fusillade dans le parc national de Jasper, selon les autorités.



Les équipes ont passé mardi matin à poser deux kilomètres de tuyaux et de gicleurs le long du périmètre sud de Chetamon Wildfire, à environ 15 kilomètres au nord de la ville de Jasper. D’autres conduites d’arrosage et gicleurs ont été installés au terrain de camping voisin de Snaring et dans les “infrastructures essentielles” à proximité de la ville de montagne.







Pendant ce temps, les spécialistes des incendies ont pu voler en toute sécurité sur tout le périmètre de l’incendie et mettre à jour sa taille à 5 500 hectares, contre environ 6 150 hectares ce matin-là. Et huit hélicoptères ont passé tôt mardi à balayer l’extrémité nord éloignée de l’incendie.



Mais tous les avions ont été cloués au sol dans l’après-midi à cause de deux drones illégaux.



Non seulement est l’utilisation de drones est interdite dans les parcs nationaux du Canada sans permis, les drones sont considérés comme un danger supplémentaire que les exploitants d’aéronefs doivent prendre en compte lors de la lutte contre les incendies de forêt, en plus de la fumée épaisse, des vents violents, des flammes élevées à basse altitude et d’un espace aérien dynamique.



“Bien que les deux opérateurs de drones soient inculpés, cette activité menace la sécurité des premiers intervenants et retarde considérablement les efforts de protection des personnes et des infrastructures essentielles. Les aéronefs reprendront le seau d’eau mercredi, et Parcs Canada apprécie l’aide du public pour le signalement rapide de ce drone dangereux et illégal. utilisation », a déclaré Parcs Canada dans un communiqué mardi soir.



Au total, trois opérateurs de drones ont été signalés survolant Chetamon Wildfire. Le premier a été signalé le long de la route 16, la route principale à travers le parc national, le 4 septembre.



“L’utilisation négligente de drones dans cette zone constitue une menace directe pour la vie et le bien-être de nos équipes d’intervention en cas d’incendie de forêt : dans les airs et au sol”, ont déclaré des responsables du parc national de Jasper.



“Les utilisateurs de drones qui enfreignent les règlements de Parcs Canada, en particulier l’espace aérien près de l’incendie de Chetamon, et les contrevenants seront poursuivis dans toute la mesure du possible.”



Les opérateurs de drones risquent une amende de 25 000 $.



Les résidents et les utilisateurs du parc ont été invités à signaler toute activité illégale au répartiteur du parc au 780-852-6155.



Les dernières informations sur les fermetures du parc national de Jasper sont disponibles en ligne.