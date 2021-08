Des ONG poursuivent l’administration Biden pour l’application des lois aux frontières, alors que l’inondation de migrants se poursuit au Texas – RT USA News

Alors que de plus en plus de migrants traversant illégalement la frontière américano-mexicaine sont positifs pour Covid-19, une coalition d’organisations à but non lucratif poursuit l’administration Biden pour ne pas abroger une politique qui les expulserait pour des raisons de santé publique.

Lundi, une coalition d’ONG dirigée par l’American Civil Liberties Union (ACLU) a annoncé qu’elle reprendrait un procès contre la Maison Blanche, suspendu pendant des mois, concernant les expulsions du titre 42. Il s’agit de l’article de la loi fédérale qui permet l’expulsion de « personnes qui ont récemment séjourné dans un pays où une maladie transmissible était présente », que l’administration Trump a utilisé pour dissuader les immigrants illégaux lors des blocages de Covid-19 de l’année dernière.

Nous avons averti l’administration Biden que nous les verrions devant un tribunal s’ils continuaient à abuser du titre 42 pour expulser illégalement des personnes cherchant une protection à la frontière sud. Nous le pensions. https://t.co/obEAw0ddtD – ACLU (@ACLU) 2 août 2021

« Il est clair qu’il n’y a pas de fin en vue pour le titre 42 et nous allons demander une injonction immédiate », a déclaré Lee Gelernt, directeur adjoint du projet des droits des immigrants de l’ACLU. «L’administration Biden a demandé un certain temps pour réparer les dommages causés par l’administration Trump au processus d’asile, mais cela fait maintenant sept mois. C’est un temps plus que suffisant.

La coalition dirigée par l’ACLU comprend également les sections du Texas et du district de Columbia, le Texas Civil Rights Project, le Center for Gender & Refugee Studies, Oxfam et le Refugee and Immigrant Center for Education and Legal Services (RAICES).

« L’administration choisit de traiter les réfugiés comme des pions politiques, et nous sommes donc impatients de retourner devant les tribunaux afin de pouvoir mettre fin une fois pour toutes au titre 42 pour les familles », a-t-il ajouté. a ajouté Noah Gottschalk, responsable des politiques mondiales pour Oxfam America.





Environ 70 000 familles – sur les 231 000 environ appréhendées à la frontière américano-mexicaine cette année – ont été expulsées vers le Mexique sur la base du titre 42, selon les données des douanes américaines et de la protection des frontières.

Cependant, les enfants non accompagnés sont exemptés de l’application du titre 42, ce qui a causé une « explosion de records » dans leur trafic, a fait valoir l’ancien conseiller de Trump et faucon de l’immigration Stephen Miller.

Ces superbes # n’incluent même pas les UAC mexicains. L’explosion record du trafic criminel d’enfants est le seul résultat de l’exemption des UAC du titre 42. Au lieu de cela, tous les UAC non mexicains sont réinstallés aux États-Unis aux frais des contribuables – un long réseau de trafic ininterrompu. https://t.co/nRZNwqq249 – Stephen Miller (@StephenM) 2 août 2021

Les médias locaux du Texas ont rapporté la semaine dernière que les autorités mexicaines avaient cessé d’accepter des ressortissants d’autres pays expulsés en vertu du titre 42, mais il n’y a eu aucune confirmation officielle de cela de part et d’autre de la frontière.

RUPTURE : Le Mexique n’accepte plus les familles de migrants expulsés des États-Unis par le biais du titre 42 à la fin de la semaine, selon une source mexicaine. Les effets se sont immédiatement ressentis dans la vallée où, à ce jour, plus de 10 000 personnes sont détenues.https:// t.co/kQQZqddRp5 – Valérie Gonzalez (@ValOnTheBorder) 31 juillet 2021

Pendant ce temps, le département américain de la Sécurité intérieure a annoncé la reprise de « renvois accélérés » pour certaines familles qui ne peuvent pas être expulsées en vertu du titre 42 et n’ont aucune base légale pour rester aux États-Unis. Cependant, le DHS a insisté sur le fait que le « L’administration Biden-Harris s’efforce de gérer une migration sûre, ordonnée et humaine, notamment en élargissant les voies légales vers les États-Unis. »

Ni cela ni l’application du titre 42 ne semblent dissuader les milliers de migrants qui traversent le Rio Grande au Texas chaque jour. Au cours du week-end, une caméra de drone de Fox News a montré près d’un millier de personnes assises sous un pont à Mission, au Texas, attendant d’être traitées.

NOUVEAU : il s’agit du plus grand groupe de migrants que nous ayons jamais vu être détenu par la patrouille frontalière sous le pont Anzalduas à Mission, au Texas. On dirait qu’il pourrait y avoir jusqu’à 1 000 personnes. Nous ne pouvons voir la zone qu’avec notre drone. Il y a une zone de traversée populaire du Rio Grande à proximité. @Fox Newspic.twitter.com/AsAygsO966 – Bill Melugin (@BillFOXLA) 1er août 2021

Alors que les postes de patrouille frontalière des États-Unis sont submergés par le grand nombre de migrants, ils les libèrent à des organisations à but non lucratif locales telles que Catholic Charities, qui les met ensuite dans des bus – et des avions – vers le reste des États-Unis.

Certains des migrants libérés auraient été testés positifs pour Covid-19 et sont hébergés dans des hôtels de la région, au dépit des autorités locales.

Plus d’un million de migrants ont traversé la frontière américano-mexicaine depuis janvier, date à laquelle le président Joe Biden a pris ses fonctions. Bien que l’administration Biden ait officiellement exhorté les demandeurs d’asile d’Amérique centrale à ne pas venir, elle a également assoupli les règles d’asile, donné plus de latitude aux procureurs pour ne pas porter plainte et permis à certains migrants qui attendaient auparavant au Mexique de passer aux États-Unis.

Des dizaines de milliers de personnes ont également été libérées à l’intérieur des États-Unis sans avoir reçu de date d’audience, ayant reçu l’ordre de se renseigner uniquement auprès des bureaux de l’immigration et des douanes dans les villes où ils décident de s’installer. Des milliers de personnes ont été placées dans des bus ou transportées à travers le pays. Biden a également approuvé l’offre de la citoyenneté à plusieurs catégories de migrants actuellement aux États-Unis qui n’y seraient normalement pas éligibles, dans le cadre du prochain projet de loi budgétaire.

