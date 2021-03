Des ONG demandent à la France d’enquêter sur les attaques à l’arme chimique du régime syrien

Trois ONG ont déposé mardi une plainte devant un tribunal de Paris contre le régime syrien du président Bashar al Assad pour « crimes de guerre » et « crimes contre l’humanité ».

Le Centre syrien pour les médias et la liberté d’expression (SCM), l’Open Society Justice Initiative (OSJI) et les archives syriennes demandent une enquête pénale française sur les attaques aux armes chimiques d’août 2013 contre Douma et la Ghouta orientale.

«La plainte souligne la responsabilité présumée du gouvernement syrien dans la réalisation des attaques, qui ont tué plus d’un millier de personnes, dont de nombreux enfants. Ces attaques constituent des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, « ils a déclaré dans une déclaration commune.

Ils ont ajouté que la plainte était basée sur « des témoignages de première main de nombreuses victimes », des preuves documentaires comprenant des photos et des vidéos et une « analyse approfondie de la chaîne de commandement militaire syrienne ».

« Tenir les auteurs de ces crimes en Syrie pour responsables non seulement fournirait une mesure de justice envers leurs victimes, mais aussi assurerait une plus grande paix et sécurité mondiales », a déclaré le président du SCM, Mazen Darwish.

« C’est pourquoi, en plus d’enquêter et de poursuivre ces crimes lorsqu’ils sont compétents, les pays doivent coopérer pour créer également une cour internationale spéciale pour juger ces crimes », a-t-il ajouté.

Les trois ONG ont souligné que le «principe de compétence extraterritoriale» autorise les tribunaux français à enquêter et à poursuivre les crimes internationaux commis sur le sol étranger contre des ressortissants étrangers.

Ils ont déjà déposé une plainte similaire en octobre 2020 en Allemagne concernant les attaques au sarin de 2013 et 2017 dans la Ghouta orientale et à Khan Shaykhun et ont exhorté les autorités françaises et allemandes à mettre en commun leurs ressources et à mener des enquêtes conjointes.

Le mois dernier, un tribunal allemand a condamné un ancien membre de la police secrète de Bachar al Assad pour complicité de crimes contre l’humanité pour avoir participé à l’arrestation et à l’incarcération dans un centre de détention secret de dizaines de manifestants à Douma fin 2011.

C’était la première fois qu’un tribunal en dehors de la Syrie se prononçait sur une affaire alléguant que des responsables du gouvernement syrien avaient commis des crimes contre l’humanité. L’Allemagne a des lois de «compétence universelle» qui lui permettent d’enquêter sur les crimes graves de droit international, quel que soit l’endroit où ils ont été commis et quelle que soit la nationalité des suspects ou des victimes.