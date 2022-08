Des olympiens afghans se réinstallent en Australie pour repartir à zéro

SYDNEY (AP) – La sprinteuse olympique Kimia Yousofi est arrivée en Australie pour repartir à zéro un peu plus d’un an après avoir porté le drapeau afghan lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux de Tokyo, participé au 100 mètres, puis avoir dû regarder de loin le Les talibans ont repris le contrôle de son pays.

Le Comité olympique australien a déclaré mercredi que Yousofi et le médaillé de taekwondo des Jeux asiatiques Ahmad Abasy, militant pour l’inclusion des femmes dans le sport, faisaient partie des membres de cinq familles afghanes liées au mouvement olympique récemment arrivées en Australie.

“Cela a été un voyage pour moi mais je suis très heureux d’être ici”, a déclaré Yousofi dans un communiqué. “Je commence essentiellement une nouvelle vie ici.”

Yousofi, qui est arrivée avec sa mère et l’un de ses trois frères, vise à concourir aux Jeux olympiques de 2024 à Paris, que ce soit pour l’Afghanistan ou pour l’équipe des réfugiés du Comité international olympique.

Yousofi vivait en Iran lorsqu’elle a été sélectionnée pour l’équipe afghane pour participer aux Jeux olympiques de 2016 à Rio de Janeiro, où elle a porté le drapeau lors de la cérémonie d’ouverture. Elle a eu le même honneur à Tokyo l’an dernier et espère, malgré une autre relocalisation, avoir une autre chance.

“Je vais m’entraîner très dur et ce serait excitant d’aller à Paris”, a-t-elle déclaré. “Je vais certainement être en compétition.”

Elle a également remercié les personnes qui ont aidé sa famille à se réinstaller et a déclaré qu’elle cherchait toujours des visas pour deux de ses frères.

Le groupe ayant des liens olympiques rejoint plus de 100 autres athlètes afghans, dont des footballeuses et des joueuses de cricket, qui se sont réinstallés en Australie l’année dernière après que les talibans ont pris le contrôle au milieu du retrait de l’armée américaine de Kaboul après 20 ans de guerre.

Les talibans ont marqué lundi un an depuis qu’ils se sont emparés de la capitale afghane. Les anciens insurgés luttent pour gouverner et restent isolés sur le plan international, tandis que le ralentissement économique a plongé des millions d’Afghans supplémentaires dans la pauvreté.

Le gouvernement dirigé par les talibans a également imposé des restrictions à l’accès à l’éducation et à l’emploi pour les filles et les femmes, malgré les promesses initiales du contraire. Les adolescentes sont interdites d’école et les femmes sont tenues de se couvrir de la tête aux pieds en public, seuls les yeux sont visibles.

Abasy, qui a participé à des compétitions internationales et entraîné en taekwondo, a déclaré que les filles et les femmes de son pays se voyaient « refuser le droit au sport ».

“C’est une grande perte pour le sport afghan et pour le monde”, a déclaré Abasy. « Les filles afghanes ont un bon talent dans le sport et ont réalisé des réalisations importantes qui ne doivent pas être ignorées.

« Les filles afghanes devraient participer activement aux compétitions internationales, et nous verrons l’une des filles afghanes remporter une… médaille. Je me battrai pour leurs droits.

Le comité olympique australien a travaillé avec le ministère de l’Intérieur pour obtenir des visas et des vols pour les familles afghanes et avec des sponsors pour leur soutien financier et leur aide au logement et à l’emploi.

“Pour les familles impliquées, le stress et l’incertitude au cours de cette période ont été énormes”, a déclaré le directeur général d’AOC, Matt Carroll, dans le communiqué. « Ces personnes courageuses ont enduré des épreuves importantes. “C’est un moment de fierté pour le mouvement olympique en Australie que nous les ayons ici, en sécurité et bien installés.”

