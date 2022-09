Des oiseaux écrasés à cause de l’abattage d’un arbre rendent Internet furieux

Des images choquantes d’un arbre coupé en plein jour ont provoqué la colère des internautes. La principale raison pour laquelle l’exploitation forestière est condamnée est qu’elle a des effets néfastes sur les gaz à effet de serre, contribuant ainsi au réchauffement climatique. Une autre raison est également la déforestation, qui laisse les animaux sans abri. De nombreuses organisations et ONG contribuent constamment à la cause « Sauvez les arbres, sauvez la planète », cependant, la vidéo virale de l’arbre tombé a incité les internautes à se demander si l’on en fait assez pour soutenir la cause cruciale.

La vidéo a été partagée sur le compte Twitter des agents forestiers indiens (IFS) Parveen Kaswan et Susanta Nanda le vendredi 2 septembre. Les deux agents ont condamné les événements qui se déroulent dans le clip viral. Alors que l’un d’eux a déclaré: «Tout le monde a besoin d’une maison. Comme nous pouvons devenir cruels. Emplacement inconnu. Un autre a écrit : “Pour avoir atteint notre maison plus tôt, nous détruisons définitivement les maisons de nos co-habitats.” La vidéo commence par montrer une grosse grue poussant un arbre près du trottoir d’une route.

Alors que le visuel de l’arbre qui tombe est déjà dévastateur, ce qui le rend plus déchirant, c’est le meurtre de plusieurs oiseaux en dommages collatéraux. Apparemment, l’arbre viral abritait plusieurs oiseaux qui sont restés assis dessus jusqu’à la fin. À leur insu, leur maison était sur le point de s’effondrer, beaucoup d’entre eux ont été écrasés au combat. Plusieurs oiseaux ont réussi à s’envoler, mais beaucoup ont été mortellement blessés. La vidéo dévastatrice a laissé les internautes complètement frustrés et émotifs. Jetez-y un œil ici :

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) 2 septembre 2022

Pour arriver tôt chez nous,

– Susanta Nanda IFS (@ susantananda3) 2 septembre 2022

Tout en réagissant au clip viral, un utilisateur a déclaré qu’il était «simplement inacceptable. Quand apprendrions-nous à respecter cette partie de notre écosystème ? Cela aurait pu être planifié de manière beaucoup plus sensible.

— Bhalchandra Joshi (@bhalchandra09) 2 septembre 2022

Un autre a ressenti de l’empathie envers les pauvres oiseaux, «Des visuels choquants. Un avenir sans arbres fait peur. Les pauvres oiseaux sont devenus sans abri.

– RH Viswanath (@HRViswanath1) 2 septembre 2022

Un internaute a écrit : « Absolument épouvantable à regarder, tellement triste !

— Prashast Chaturvedi 🇮🇳 (@PrashastC) 2 septembre 2022

Un autre a ajouté : « Nous n’avons strictement pas besoin d’un tel développement. Une punition doit être infligée à ces travailleurs antipathiques et à leur patron »

— ROHIT (B+) (@RohitU07) 2 septembre 2022

La vidéo virale a amassé plus de 288 000 vues sur le site de micro-blogging. Cependant, l’emplacement du clip reste inconnu pour le moment.

