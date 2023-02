La vente potentielle de Manchester United (s’ouvre dans un nouvel onglet) pourrait faire un pas de plus vers l’achèvement dans un avenir très proche, les acheteurs intéressés étant censés soumettre leurs offres officielles.

Les propriétaires actuels de United, la controversée famille Glazer, ont annoncé en novembre qu’ils mettaient le club sur le marché après quelque 17 ans de contrôle.

Les relations entre les fans et le conseil d’administration sont devenues de plus en plus tendues ces dernières années, entraînant des points d’éclair tels que lorsque les supporters ont pris d’assaut le terrain d’Old Trafford en 2021, provoquant le report du match de United avec Liverpool.

Maintenant, selon CourrierEn Ligne (s’ouvre dans un nouvel onglet)les “offres formelles” d’achat de United devraient être déposées d’ici quelques semaines.

Le magnat d’INEOS, Sir Jim Ratcliffe – l’une des personnes les plus riches du Royaume-Uni – semble toujours être le favori, mais il y aurait également eu un intérêt du Moyen-Orient, d’Asie et des États-Unis.

Inutile de dire que United ne sera pas bon marché : dans une étude récente de Sportico, le club était évalué à 5,95 milliards de dollars (près de 5 milliards de livres sterling). Pourtant, la valeur nette de Ratcliffe s’élèverait à plus de 10 milliards de livres sterling, il ne devrait donc pas avoir trop de mal à trouver de l’argent.

La nouvelle survient alors que la recherche de nouveaux investissements à Liverpool par les propriétaires du Fenway Sports Group (FSG) aurait atteint un stade similaire (s’ouvre dans un nouvel onglet).