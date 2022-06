Des officiers tunisiens poignardés près d’une synagogue ; suspect arrêté

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

L’agresseur s’est enfui après avoir été poignardé pendant la nuit, mais a été localisé peu de temps après avec le couteau et arrêté, a déclaré la porte-parole du ministère de l’Intérieur, Fadhila Khelifi, lors d’une conférence de presse.

TUNIS, Tunisie – Un homme armé d’un couteau a attaqué des policiers postés près d’une synagogue de la capitale tunisienne, en blessant un à l’épaule et un autre à la main, ont annoncé vendredi les autorités.

Elle a décrit l’incident comme une attaque terroriste et a déclaré que les enquêteurs tentaient de déterminer si le suspect avait des complices. Le motif n’était pas clair.

Khelifi a mentionné des menaces non précisées visant le président Kais Saied, visant à « saper la sécurité publique et semer le chaos en Tunisie ». Elle n’a pas fourni plus de détails, citant des enquêtes en cours.