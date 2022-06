Des officiers tunisiens poignardés près d’une synagogue ; suspect arrêté

TUNIS, Tunisie (AP) – Un homme armé d’un couteau a attaqué des policiers postés près d’une synagogue de la capitale tunisienne, en blessant un à l’épaule et un autre à la main, ont annoncé vendredi les autorités.

L’agresseur s’est enfui après avoir été poignardé pendant la nuit, mais a été localisé peu de temps après avec le couteau et arrêté, a déclaré la porte-parole du ministère de l’Intérieur, Fadhila Khelifi, lors d’une conférence de presse.

Elle a décrit l’incident comme une attaque terroriste et a déclaré que les enquêteurs tentaient de déterminer si le suspect avait des complices. Le motif n’était pas clair.

Khelifi a mentionné des menaces non précisées visant le président Kais Saied, visant à « saper la sécurité publique et semer le chaos en Tunisie ». Elle n’a pas fourni plus de détails, citant des enquêtes en cours.

L’attaque a eu lieu devant la synagogue de Tunis, a déclaré à l’Associated Press le directeur du bureau des communications du ministère de l’Intérieur, Faker Bouzgaya.

Il a déclaré que l’agresseur avait été libéré de prison l’année dernière après avoir purgé une peine pour des actes de violence publique.

En plus des difficultés économiques et sociales auxquelles la nation nord-africaine est confrontée depuis de nombreuses années, la Tunisie est en proie à une crise politique aiguë depuis que Saied s’est octroyé des pouvoirs étendus en juillet 2021, affirmant qu’il devait “sauver le pays” du chaos.

De nombreuses voix de l’opposition l’accusent d’emprunter une voie totalitaire, mettant en péril l’expérience démocratique entreprise par la Tunisie après les soulèvements du printemps arabe de 2011.

Saied envisage de soumettre une nouvelle constitution au référendum du 25 juillet. Il établirait un système de gouvernement présidentiel à la place de celui hybride que la Tunisie a actuellement. Il a annoncé son intention d’ordonner des élections le 17 décembre pour élire un nouveau parlement. Saied a dissous le précédent.

