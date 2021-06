Des officiers s’impliquent avec la communauté pour lutter contre la flambée de violence, selon l’ancien chef de la police de Détroit

L’ancien chef de la police de Detroit, Isaiah McKinnon, a déclaré lundi qu’il était essentiel que les policiers s’engagent avec leurs communautés locales pour favoriser la confiance et lutter contre la violence.

« Je peux vous dire par expérience personnelle, en marchant un rythme, en interagissant avec les gens de la communauté, ils m’ont en fait sauvé la vie », a déclaré McKinnon à « The News with Shepard Smith » de CNBC. « Ils m’ont dit : ‘Il va y avoir quelqu’un qui va essayer de te tuer ce soir.’ Nous avons pu faire un huis clos. »

Il y a eu un flambée de la violence armée à travers les États-Unis récemment. Il y a eu 11 fusillades de masse avec huit personnes tuées et 49 blessées ce week-end seulement, selon l’association à but non lucratif Archives de la violence armée.

McKinnon a déclaré que les retombées de Covid et la peur de l’inconnu ont encore compliqué les interactions avec la police et ont contribué à la hausse de la violence à travers le pays.

Le président Joe Biden prévoit de s’adresser à la nation mercredi sur la façon dont son administration réagit à la flambée de la criminalité. McKinnon a déclaré à l’hôte Shepard Smith qu’il pensait que Biden devrait se concentrer sur les problèmes de santé mentale.

« Regardons ces personnes qui ont de graves problèmes de santé mentale et ce qui devrait être fait pour les aider », a déclaré McKinnon, un contributeur de CNBC. « En demandant à des officiers ou à d’autres personnes de répondre avec des officiers dans ce genre de situations, cela atténuera, espérons-le, certains des problèmes qu’ils ont eus. »