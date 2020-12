Selon le rapport, trois agents du Service fédéral de sécurité, l’agence de renseignement intérieur russe, ont suivi M. Navalny en Sibérie en août, où le chef de l’opposition rencontrait des partisans en vue des élections locales. Ils l’ont traîné jusqu’à la ville sibérienne de Tomsk où, juste après minuit le 20 août, des métadonnées téléphoniques ont montré l’un des agents non loin de l’hôtel Xander, où résidaient M. Navalny et son équipe.

Le rapport, qui impliquait une analyse des métadonnées téléphoniques produites par des agents de l’unité d’espionnage ainsi que des informations de vol obtenues par Bellingcat , fournit la preuve la plus solide à ce jour que le gouvernement russe était derrière la tentative d’assassinat contre son critique le plus bruyant et le plus connu.

Le rapport de Bellingcat, qui a été publié avec le média russe The Insider, et conjointement avec des rapports de CNN et de Der Spiegel, a également découvert des liens entre l’unité d’espionnage et un programme plus large d’utilisation d’armes chimiques dans les assassinats géré par le Service fédéral de sécurité, connu sous le nom de FSB

Un haut responsable de la sécurité allemand connaissant la question a confirmé l’exactitude des détails du rapport Bellingcat. « Cela couvre tout ce que nous savions », a déclaré le responsable, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour discuter de questions sensibles du renseignement.

Le gouvernement allemand, a déclaré le responsable, sait depuis des mois exactement qui était impliqué dans l’empoisonnement.