Des officiers racontent des émeutes mettant leur vie en danger

WASHINGTON – Battu inconscient. Explosé avec des irritants chimiques. Attaqué avec un mât de drapeau. Appelé une insulte raciale.

Mardi, quatre agents des forces de l’ordre ont fait des récits saisissants de la violence déchirante et de la peur terrible qu’ils ont endurées alors qu’ils tentaient de défendre le Capitole des États-Unis le 6 janvier, lorsqu’une foule de partisans du président Donald Trump a pris d’assaut le bâtiment.

Les comptes des officiers ont fourni une ouverture spectaculaire au comité restreint de la Chambre enquêtant sur l’attaque du Capitole du 6 janvier, au cours de laquelle les partisans de Trump ont tenté d’empêcher la certification de la victoire électorale de Joe Biden en 2020.

Voici les faits saillants de leur témoignage.

Le sergent de la police du Capitole. Aquilino Gonell

Un vétéran de l’armée, Gonell a déclaré que son expérience pendant l’insurrection était plus terrifiante que de servir en Irak, où il a dû mener des missions de ravitaillement sur des routes bordées d’engins explosifs improvisés.

« Rien dans mon expérience dans l’armée ou en tant qu’officier des forces de l’ordre ne m’a préparé à ce à quoi nous avons été confrontés le 6 janvier », a-t-il déclaré au panel, racontant un combat au corps à corps avec les émeutiers qui s’apparentait à une bataille « médiévale ».

« Je n’ai pas reconnu mes concitoyens », a déclaré Gonell. Un émeutier, a-t-il dit, « a crié que moi – un vétéran de l’armée et un officier de police – devais être exécuté ».

Alors que lui et ses collègues officiers recevaient des coups de poing, des coups de pied et des aspersions de produits chimiques, « je pouvais me sentir perdre de l’oxygène et me souvenir de m’être dit: » C’est comme ça que je vais mourir « », a déclaré Gonell.

Six mois après l’émeute, Gonell a déclaré qu’il se remettait toujours de ses blessures.

DC Metro agent Michael Fanone

Fanone, qui a failli mourir le 6 janvier, est devenu l’un des responsables de l’application des lois les plus virulents à la suite de l’émeute du Capitole, au cours de laquelle il a été battu jusqu’à perdre connaissance et a subi une crise cardiaque.

Dans les mois qui ont suivi le 6 janvier, il a fait pression sur le Congrès pour créer une commission indépendante et bipartite chargée d’enquêter sur l’émeute et a fustigé les républicains pour avoir minimisé l’attaque.

Lors de l’audience de mardi, il est à nouveau sous les projecteurs.

« Alors que j’étais envahi par une foule violente, ils ont arraché mon badge, ils m’ont attrapé et m’ont dépouillé de ma radio, ils ont saisi une munition qui était attachée à mon corps », se souvient Fanone. « Ils ont commencé à me battre avec leurs poings et ce qui ressemblait à des objets en métal dur. »

À un moment donné pendant l’émeute, a déclaré Fanone, il a été retiré d’une file de policiers par un émeutier qui a crié « J’en ai un ! »

Alors qu’il était battu, il a entendu un émeutier crier « Prenez son arme ! Tuez-le avec sa propre arme.

« J’ai été électrocuté encore et encore avec un taser. Je suis sûr que je criais mais je ne pense pas que je pouvais même entendre ma propre voix », a-t-il raconté.

« J’ai des enfants », a-t-il répondu dans un plaidoyer pour sa vie.

« J’entends encore ces mots dans ma tête aujourd’hui », a déclaré Fanone aux législateurs.

Un Fanone inconscient a ensuite été conduit par un autre officier blessé dans un hôpital voisin, où on lui a dit qu’il avait subi une crise cardiaque et de multiples blessures mettant sa vie en danger. Il souffre aujourd’hui d’un trouble de stress post-traumatique.

« Je pensais avoir tout vu, plusieurs fois », a déclaré Fanone. « Pourtant, ce que j’ai vu et vécu le 6 janvier 2021 ne ressemblait à rien de ce que j’avais jamais vu, à tout ce que j’avais vécu ou pu imaginer dans mon pays. »

L’officier de police du Capitole américain Harry Dunn

L’officier de police du Capitole américain, Harry Dunn, a raconté comment les manifestants pro-Trump ont continué à enfler sur le côté du Capitole toute la matinée du 6 janvier avant de devenir violents après que des milliers de personnes se soient rassemblées.

Les émeutiers ont scandé « Stop the voler ! », s’accrochant à la fausse affirmation selon laquelle Trump avait remporté les élections. Lorsque Dunn a déclaré qu’il avait voté pour Biden et a demandé si son vote n’avait pas d’importance, la foule déjà hostile est devenue furieuse.

« Une femme vêtue d’une chemise rose « MAGA » a crié : « Vous entendez ça, les gars, ce (mot en N) a voté pour Joe Biden ! se souvint-il.

« Personne ne m’avait jamais traité de (mot-N) en portant mon uniforme de la police du Capitole », a déclaré Dunn.

Dunn a également raconté à quel point les conséquences de la journée avaient été un «flou» pour lui. À un moment donné, il s’est effondré de désespoir dans la rotonde du Capitole et a demandé comment l’attaque était même possible, a-t-il déclaré.

Dans les mois qui ont suivi l’attaque, Dunn a déclaré qu’il avait participé à des groupes de soutien pour sa santé mentale afin de faire face au traumatisme de l’attaque, déclarant qu’« il n’y a absolument rien de mal » à demander de l’aide. Deux policiers du Capitole sont morts par suicide dans les mois qui ont suivi l’attaque.

Dunn s’est également adressé directement aux émeutiers et aux insurgés qui se trouvaient au Capitole ce jour-là, en disant que « la démocratie a continué cette nuit-là et continue encore à ce jour … vous avez tous essayé de perturber la démocratie, et vous avez tous échoué ».

L’officier de police du métro DC Daniel Hodges

Hodges a déclaré que des émeutiers lui avaient cogné la tête, lui avaient donné des coups de pied dans la poitrine et l’avaient aspergé d’un produit chimique irritant pendant l’émeute, entre autres agressions.

Un agresseur lui a dit qu’il « mourrait à genoux ».

Au cours d’une échauffourée, un émeutier a tenté de prendre le bâton de Hodges et un autre lui a donné un coup de pied dans la poitrine et a déplacé son masque sur ses yeux, le laissant temporairement aveugle alors qu’il était attaqué.

Alors qu’il était à son poste alors que les émeutiers commençaient à se rassembler, il a vu des gens dans la foule en tenue tactique, portant des gilets pare-balles, des casques et des lunettes de protection, semblant « être préparés à bien plus que d’écouter des politiciens parler dans un parc », se souvient-il.

« Les terroristes brisaient la clôture centrale, les supports à vélos et les pièces individuelles, vraisemblablement pour les utiliser comme armes », a déclaré Hodge au comité.

Dans la brume, Hodges a déclaré se souvenir d’avoir vu le « drapeau à fine ligne bleue, symbole de soutien aux forces de l’ordre » porté par les émeutiers qui ont ensuite attaqué les mêmes officiers qu’ils prétendaient soutenir. Hodges a été informé qu’il était « dans la mauvaise équipe » par l’un des attaquants.

Alors qu’il était gazé et qu’on lui avait fracassé la tête, Hodges a raconté avoir crié à l’aide jusqu’à ce que ses collègues policiers puissent le sauver des assaillants.

Contribution : Deirdre Shesgreen, Matthew Brown