Des officiers inculpés dans un accident de train dans une voiture de patrouille avec un suspect

DENVER (AP) – Deux policiers impliqués dans l’arrestation d’une femme qui a été grièvement blessée lorsque la voiture de patrouille garée dans laquelle elle se trouvait a été heurtée par un train de marchandises ont été inculpés lundi.

Les procureurs ont également annoncé que la femme, Yareni Rios-Gonzalez, qui a été arrêtée après un rapport sur un incident présumé de rage au volant impliquant une arme à feu avant l’accident, a également été accusée de crime menaçant.

Le bureau du procureur du comté de Weld a annoncé les accusations dans un communiqué. Il a fourni des documents judiciaires de base énumérant les accusations, mais a déclaré qu’il ne fournirait pas plus de détails en raison d’un “litige en cours”. Les documents ne comprenaient pas de récit sur ce que les policiers auraient fait avant l’accident du 16 septembre, qui a été capturé sur les images de la caméra du corps de la police.

L’avocat de Rios-Gonzalez, Paul Wilkinson, qui a déclaré qu’il prévoyait de porter plainte pour l’accident, n’a pas immédiatement renvoyé un appel téléphonique demandant des commentaires.

Des deux policiers, l’officier de Fort Lupton, Jordan Steinke, fait face aux accusations les plus graves – tentative d’homicide involontaire coupable et voies de fait au deuxième degré – les deux crimes. Aucun avocat n’a encore été répertorié comme la représentant dans les dossiers judiciaires en ligne et aucune information de contact pour elle n’a été répertoriée sur le site Web du département.

Pablo Vazquez, un sergent de la ville voisine de Platteville identifié sur les images de la caméra corporelle comme l’officier qui a procédé à l’arrestation, a été inculpé de cinq chefs de mise en danger imprudente pour avoir prétendument mis Rios-Gonzalez, Steinke et trois autres personnes en danger, ainsi que pour trafic- infractions connexes, y compris le stationnement là où il est interdit.

Un message téléphonique et un e-mail envoyés à Vazquez au travail n’ont pas été immédiatement renvoyés. Les archives judiciaires en ligne ne mentionnaient pas encore d’avocat le représentant.

À la suite de l’accident, Vazquez a déclaré à d’autres agents sur des images de la caméra corporelle qu’il pensait avoir dégagé les voies lorsqu’il a garé son véhicule de patrouille derrière le camion de Rios-Gonzalez pour l’arrêter. Il a dit qu’il était concentré sur elle parce qu’il était préoccupé par les armes. Il a également dit qu’il ne savait pas que l’autre officier avec qui il travaillait d’un autre département, qui n’a pas été identifié, avait mis Rios-Gonzalez dans son véhicule de patrouille jusqu’à ce qu’il soit heurté par le train. Il a dit que la “grâce salvatrice” était que l’autre officier a mis Rios-Gonzalez sur le côté du véhicule qui n’est généralement pas utilisé pour les personnes arrêtées.

Une autre vidéo de la caméra corporelle de Vazquez le montre, lui et un autre officier, en train de fouiller le camion de Rios-Gonzalez alors que le train approche et que son klaxon retentit. Vazquez demande à plusieurs reprises à l’autre officier par-dessus le bruit du grondement du train si Rios-Gonzalez était dans le véhicule de patrouille et elle répond, une main sur son visage, “Oh mon Dieu, oui, elle l’était!”

Une autre vidéo de la police montre des agents se précipitant alors que le train approche et percute le véhicule.

Colleen Slevin, Associated Press