Des officiers du renseignement chinois accusés d’avoir tenté d’entraver l’enquête américaine sur le géant de la technologie Huawei

Deux hommes soupçonnés d’être des agents du renseignement chinois ont été accusés d’avoir tenté d’entraver une enquête criminelle américaine et des poursuites contre le géant chinois de la technologie Huawei, selon des documents judiciaires non scellés lundi.

Les deux hommes, Guochun He et Zheng Wang, sont accusés d’avoir tenté d’ordonner à une personne du gouvernement américain qu’ils croyaient être un coopérateur de fournir des informations confidentielles sur l’enquête du ministère américain de la Justice, notamment sur les témoins, les preuves du procès et d’éventuelles nouvelles des charges. L’un des accusés a payé environ 61 000 $ US pour ces informations, a indiqué le ministère de la Justice.

Le département a émis des mandats d’arrêt contre le couple, mais il n’est pas clair s’ils seront un jour arrêtés.

Les cas ont été annoncés lors d’une conférence de presse à laquelle participaient les chefs du FBI et du ministère de la Justice, une rare présence conjointe reflétant une démonstration de force américaine concertée contre les efforts de renseignement chinois. Washington accuse depuis longtemps Pékin de se mêler des affaires politiques américaines et de voler des secrets et de la propriété intellectuelle.

La plainte contre deux des officiers chinois allègue qu’ils ont tenté d’obtenir des informations confidentielles concernant les témoins, les preuves du procès et toute nouvelle accusation potentielle à laquelle Huawei pourrait être confronté. (Sean Kilpatrick/La Presse canadienne)

Le procureur général des États-Unis, Merrick Garland, a également annoncé des accusations contre quatre autres ressortissants chinois, les accusant d’avoir utilisé la couverture d’un institut universitaire pour tenter de se procurer des technologies et des équipements sensibles, ainsi que d’interférer avec des manifestations qui “auraient été embarrassantes pour le gouvernement chinois”.

Et deux autres personnes ont été arrêtées et cinq autres accusées d’avoir harcelé une personne vivant aux États-Unis pour qu’elle retourne en Chine dans le cadre de ce que Pékin appelle “l’opération Fox Hunt”.

Agent double

“Les cas d’aujourd’hui montrent clairement que les agents chinois n’hésiteront pas à enfreindre la loi et à violer les normes internationales dans le processus”, a déclaré la sous-procureure générale Lisa Monaco.

Le directeur du FBI, Christopher Wray, a déclaré que “les agressions économiques et les violations de leurs droits par la Chine font partie du même problème”.

“Ils essaient de faire taire quiconque se défend contre leur vol – entreprises, politiciens, particuliers – tout comme ils essaient de faire taire quiconque se défend contre leurs autres agressions”, a-t-il déclaré.

Wang et He sont accusés d’avoir tendu la main à quelqu’un qui a commencé à travailler comme agent double pour le gouvernement américain, et les contacts de cette personne avec les accusés ont été supervisés par le FBI. À un moment donné l’année dernière, selon les procureurs, la personne anonyme a transmis aux accusés un document d’une page qui semblait être classé secret et qui contenait des informations sur un prétendu plan visant à inculper et à arrêter des dirigeants de Huawei aux États-Unis.

Mais le document a en fait été préparé par le gouvernement pour les besoins de l’accusation qui a été descellé lundi, et les informations qu’il contient n’étaient pas exactes.

“Persécution politique”

La société n’est pas nommée dans les documents d’accusation, bien que les références indiquent clairement qu’il s’agit de Huawei, qui a été accusé en 2019 de fraude bancaire et à nouveau l’année suivante de nouveaux chefs d’accusation de complot de racket et de complot visant à voler des secrets commerciaux.

Les porte-parole de Huawei et de l’ambassade de Chine à Washington n’ont pas immédiatement renvoyé de messages sollicitant des commentaires. Huawei a précédemment qualifié l’enquête fédérale de “persécution politique, pure et simple”.

“Attaquer Huawei n’aidera pas les États-Unis à garder une longueur d’avance sur la concurrence”, a déclaré la société dans un communiqué publié en 2020.

Dans l’affaire liée à “l’opération Fox Hunt”, les procureurs ont déclaré que des agents chinois avaient tenté d’intimider une personne anonyme et sa famille pour qu’ils retournent en Chine. Une partie de l’intrigue, selon les États-Unis, impliquait que le neveu de la personne se rende aux États-Unis dans le cadre d’un groupe de touristes pour proférer des menaces telles que “Revenir et se rendre est la seule issue”.