Des officiers des forces frontalières britanniques patrouillent pour la première fois sur les plages françaises avec la police locale | Politique Nouvelles

Des officiers des forces frontalières britanniques ont rejoint pour la première fois des patrouilles sur les plages françaises dans le but d’endiguer le flux de migrants traversant la Manche.

Les premières patrouilles conjointes auraient eu lieu juste avant Noël après des mois de négociations entre les autorités britanniques et françaises.

La collaboration vise à donner aux agents britanniques une meilleure intelligence en temps réel des activités de trafic de personnes, des tactiques et des mouvements de migrants.

Cependant, lors des patrouilles françaises, les responsables britanniques ne sont que des “observateurs”, ce qui signifie qu’ils n’auront aucun droit d’exercer des pouvoirs tels que l’arrestation de quelqu’un pour un acte criminel.

Un porte-parole du ministère de l’Intérieur a déclaré: “Notre travail avec les Français est essentiel pour lutter contre l’augmentation inacceptable des traversées dangereuses de la Manche et nous nous engageons à renforcer notre étroite coopération à ce jour.

“Le nouvel accord augmentera considérablement le nombre de gendarmes français patrouillant sur les plages du nord de la France et garantira que les officiers britanniques et français travaillent main dans la main pour arrêter les passeurs.”

Un enregistrement 45 728 personnes ont traversé la Manche au Royaume-Uni sur de petits bateaux en 2022, en hausse de plus de 60% par rapport à l’année précédente, selon l’analyse de Sky News.

Les périls du voyage ont été douloureusement mis en lumière le mois dernier lorsque quatre personnes ont perdu la vie après que leur bateau a chaviré dans des eaux glaciales.

Au cours de l’année dernière, les politiciens ont fait une série de tentatives pour maîtriser la crise des migrants au milieu d’une période tumultueuse qui a vu trois Premiers ministres et trois secrétaires d’État à la maison.

Suella Braverman a raconté son “rêve” de voir le projet du gouvernement d’envoyer des migrants au Rwanda réussir après sa nomination au ministère de l’Intérieur – une politique ce que les juges de la Haute Cour ont jugé légal mais a jusqu’à présent été bloqué par une action en justice.

2:12

Braverman se débat avec le "jeu de rôle" sur l'asile





2:12

Braverman se débat avec le “jeu de rôle” sur l’asile



Depuis que l’accord a été signé en avril par son prédécesseur Priti Patel, 40 460 migrants sont arrivés au Royaume-Uni après avoir traversé la Manche.

Les militants des droits de l’homme, les organisations caritatives et les partis d’opposition ont condamné le plan comme étant inhumain et affirment qu’il n’aura pas d’effet dissuasif.

Le Premier ministre Rishi Sunak a promis de présenter une législation en 2023 pour qu’il soit “sans ambiguïté clair que si vous entrez illégalement au Royaume-Uni, vous ne devriez pas pouvoir y rester”.

Cependant, on s’inquiète sur le manque d’itinéraires alternatifs sûrs et légaux pour empêcher les gens de faire les petits trajets en bateau.

Le nombre de migrants traversant la Manche n’a cessé d’augmenter depuis que 299 personnes ont été détectées en 2018. Il y a eu 1 843 traversées enregistrées en 2019 et 8 466 en 2020, selon le ministère de l’Intérieur.

Le mois d’août de l’année dernière a été le mois le plus élevé jamais enregistré pour les traversées lorsque 8 631 personnes sont arrivées au Royaume-Uni. Le 22 août, un record de 1 295 migrants a traversé en une seule journée sur 27 bateaux.

Image:

Un canot pneumatique endommagé se trouve sur la plage de Sangatte près de Calais



Le secrétaire à l’intérieur de l’ombre, Yvetter Cooper, a accusé les conservateurs de “ne pas maîtriser” les traversées de la Manche et d’aggraver les choses.

Répondant aux derniers chiffres, elle a déclaré: “Les secrétaires à domicile successifs ont donné la priorité à la rhétorique et aux gadgets au travail acharné nécessaire pour résoudre le problème.

“Ils ont complètement échoué à lutter contre les gangs criminels et leur nouvelle législation a aggravé les choses avec davantage de vies mises en danger dans des bateaux dangereux et des délais d’asile encore plus longs.”

Malgré l’augmentation du nombre, les arrivées de petits bateaux au Royaume-Uni continuent d’être bien inférieures au nombre de personnes arrivant en Europe.

Au moins 154 290 personnes sont arrivées en Europe via la Méditerranée par voie terrestre et maritime en 2022, selon les données du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés.