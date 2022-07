Des officiers décrivent l’horreur qu’ils ont vue après la fusillade de Parkland

FORT LAUDERDALE, Floride (AP) – Des agents des forces de l’ordre qui ont chargé le lycée Marjory Stoneman Douglas de Parkland quelques minutes après que Nikolas Cruz a tué 17 personnes dans l’un de ses bâtiments ont décrit aux jurés vendredi la scène horrible qu’ils ont rencontrée.

Deux policiers de Coral Springs et un adjoint du shérif du comté de Broward ont déclaré avoir trouvé des étudiants et des membres du personnel morts, mourants et blessés dans la salle de classe de trois étages où Cruz a massacré 14 étudiants et trois membres du personnel et en a blessé 17 autres avec un AR-15 semi- fusil automatique le 14 février 2018.

“J’ai observé un enfant mort sur le sol à gauche et il y avait de la fumée et de la poussière dans l’air”, a déclaré le sergent Broward. Richard Van Der Eems dans le ton plat et professionnel que tous les officiers utilisaient. Inquiet que le tireur soit toujours dans le bâtiment, il a dit qu’il avait pointé son arme pour se couvrir pendant que d’autres officiers conduisaient des étudiants et des enseignants hors du bâtiment et emportaient les blessés. Ils ne savaient pas que Cruz avait fui le bâtiment environ trois minutes plus tôt.

Van Der Eems et d’autres officiers sont entrés dans le bâtiment immédiatement après leur arrivée, environ 10 minutes après le début de la fusillade. Scot Peterson, alors adjoint de Broward, l’agent de sécurité de l’école, est accusé de négligence envers les enfants pour être resté à l’extérieur pendant que Cruz continuait à tirer. Il a plaidé non coupable et doit être jugé au début de l’année prochaine. D’autres députés ont été sanctionnés pour ne pas être entrés dans le bâtiment à leur arrivée.

La police d’Uvalde, au Texas, est critiquée pour avoir attendu plus d’une heure avant d’affronter un homme armé qui a tué 19 élèves et deux enseignants dans une école primaire en mai.

Le capitaine de Coral Springs, Nicholas Mazzei, a déclaré qu’en courant vers le bâtiment, il avait trouvé le corps de l’entraîneur adjoint de football Aaron Feis, qui avait été abattu en essayant d’arrêter Cruz.

“Je l’ai vérifié pour les signes vitaux, j’ai réalisé qu’il était décédé”, a déclaré Mazzei. Il a dit qu’il était ensuite allé à l’intérieur et avait trouvé le directeur sportif Christopher Hixon, qui est décédé plus tard des blessures qu’il a reçues en affrontant Cruz. Il a dit qu’ils avaient parlé, mais les procureurs n’ont pas demandé ce qui s’était dit.

Le détective de Coral Springs, David Alfin, a déclaré avoir grimpé les escaliers jusqu’au palier du troisième étage, où il a trouvé le fusil et le gilet de Cruz à côté du corps de Jaime Guttenberg, 14 ans.

“J’ai vérifié ses signes vitaux pour son souffle et son pouls et je n’en ai trouvé aucun”, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il avait vérifié deux ou trois fois. “Nous sommes restés là un moment et … avons entendu une voix dans le couloir.”

Lui, Van Der Eems et d’autres sont allés au troisième étage, où ils ont trouvé d’autres corps et un Anthony Borges grièvement blessé, qui gisait au milieu du couloir, levant la main et essayant de crier pour attirer leur attention.

Les officiers ont vu des photos des victimes qu’ils ont vues, mais celles-ci n’ont pas été immédiatement partagées avec le jury.

La séance de vendredi conclut une semaine de témoignages souvent émouvants couvrant l’attaque et la tentative d’évasion de Cruz.

Cruz, 23 ans, a plaidé coupable en octobre à 17 chefs de meurtre au premier degré. Le jury doit seulement décider s’il doit être condamné à mort ou à perpétuité sans libération conditionnelle pour que la fusillade de masse la plus meurtrière du pays soit présentée à un jury.

Neuf autres hommes armés qui ont tué au moins 17 personnes sont morts pendant ou immédiatement après leur fusillade, soit par suicide, soit par des tirs de la police. Le suspect du meurtre de 23 personnes en 2019 dans un Walmart à El Paso, au Texas, attend son procès.

Lorsque les jurés obtiendront finalement l’affaire, probablement en octobre ou novembre, ils voteront 17 fois, une fois pour chacune des victimes, sur l’opportunité de recommander la peine capitale.

Pour chaque condamnation à mort, le jury doit être unanime ou la peine pour cette victime est la perpétuité. Les jurés sont informés que pour voter pour la mort, les circonstances aggravantes de l’accusation pour cette victime doivent, à leur avis, « l’emporter » sur les atténuants de la défense. Un juré peut aussi voter à vie par pitié pour Cruz. Lors de la sélection du jury, les panélistes ont déclaré sous serment qu’ils étaient capables de voter pour l’une ou l’autre des peines.

La journaliste de l’Associated Press Freida Frisaro à Fort Lauderdale, en Floride, a contribué à ce rapport.

Terry Spencer, l’Associated Press