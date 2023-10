Des officiers de Washington jugés pour l’arrestation meurtrière de Manny Ellis, une affaire qui n’est pas sans rappeler celle de George Floyd

TACOMA, Washington (AP) – La police emmène l’homme noir non armé sur le trottoir. Un policier appuie son visage contre le trottoir alors qu’il supplie en vain : « Je ne peux pas respirer. »

Des témoins capturent la scène à une intersection sombre sur leur téléphone portable – l’un d’eux crie : « Hé ! Arrêt! Oh mon Dieu, arrête de le frapper ! – et le médecin légiste déclare que la mort de l’homme est un homicide.

L’histoire évoque des images de George Floyd implorant sa vie sous le genou d’un officier de Minneapolis en mai 2020. Mais ce n’était pas Floyd.

C’est l’histoire de Manuel Ellis, décédé, ligoté et menotté par trois agents de Tacoma, près de trois mois avant que la mort de Floyd ne déclenche un tollé international contre la brutalité policière.

La mort d’Ellis, qui a coïncidé avec la première épidémie de COVID-19 aux États-Unis dans une maison de retraite à Kirkland, dans l’État de Washington, est devenue une pierre de touche pour les manifestants locaux pour la justice raciale, mais n’a pas attiré l’attention sur le meurtre de Floyd devant une foule en plein jour.

Pourtant, le procès des policiers inculpés dans l’affaire Ellis est un autre exemple de séquence vidéo d’une arrestation violente qui pourrait jouer un rôle crucial dans la détermination de la responsabilité de la police.

Il s’agit également du premier procès en vertu d’une loi de l’État de Washington, vieille de cinq ans, conçue pour faciliter les poursuites contre les policiers qui font un usage abusif de la force meurtrière. Des déclarations liminaires sont attendues cette semaine dans un procès qui pourrait durer plus de deux mois.

Ellis, 33 ans, rentrait chez lui à pied avec des beignets d’un 7-Eleven dans la nuit du 3 mars 2020, lorsqu’il est passé devant une voiture de patrouille arrêtée à un feu rouge. Les agents Matthew Collins et Christopher Burbank étaient assis à l’intérieur.

Après ce que les témoins ont dit être une brève conversation entre Ellis et les policiers, Burbank, sur le siège passager, a ouvert sa portière, renversant Ellis. Les policiers, tous deux blancs, ont plaqué et frappé Ellis, l’un l’étourdissant avec un Taser tandis que l’autre le tenait par le cou.

Un troisième officier, Timothy Rankine, est arrivé après qu’Ellis ait déjà été menotté, face contre terre et s’est agenouillé sur le haut du dos alors qu’Ellis implorait de reprendre son souffle.

La police a affirmé qu’Ellis avait tenté d’ouvrir la portière d’un autre véhicule à l’intersection, avait frappé la vitre de leur voiture et leur avait pointé les poings, mais des témoins ont déclaré n’avoir rien observé de tel.

Les trois témoins civils – une femme dans une voiture, un homme dans une autre et un livreur de pizza dans une troisième voiture – ont tous déclaré n’avoir jamais vu Ellis tenter de frapper les policiers, selon une déclaration de cause probable déposée par le procureur général de Washington. bureau qui poursuit l’affaire.

Des vidéos, y compris des images de téléphone portable prises par les témoins et des vidéos de surveillance d’une caméra de sonnette à proximité, montraient Ellis levant les mains dans un geste apparent de reddition et s’adressant aux policiers en leur disant « monsieur » tout en leur disant qu’il ne pouvait pas respirer. On entend un officier répondre : « Tais-toi (juron), mec. »

« La version policière des événements a toujours été considérée comme la vérité évangélique », a déclaré Philip Stinson, professeur de justice pénale à la Bowling Green State University, dans l’Ohio.

« Et ce que ces cas nous montrent, surtout lorsqu’il y a des preuves vidéo, c’est que souvent les récits réels des policiers, que ce soit dans les rapports de police, qu’ils témoignent, sont parfois incompatibles avec les preuves vidéo », a poursuivi Stinson. « Et c’est ce qui fait l’objet d’un examen plus approfondi de la part des procureurs et des enquêteurs. »

Collins et Burbank sont chacun accusés de meurtre au deuxième degré. Rankine, qui est d’origine asiatique, est accusée d’homicide involontaire.

Ils soutiennent qu’Ellis ne serait pas mort s’il n’avait pas pris de méthamphétamine et s’il avait eu des problèmes de santé sous-jacents. Le médecin légiste du comté de Pierce a déterminé que la cause du décès d’Ellis était un manque d’oxygène en raison de sa contention, avec une intoxication à la méthamphétamine et une hypertrophie cardiaque comme facteurs de complication. Mais les experts médicaux engagés par la défense devraient témoigner que c’est la méthamphétamine qui l’a tué.

Le procès mettra en vedette le travail d’analystes légistes embauchés par les procureurs pour examiner l’audio et la vidéo de téléphones portables, d’une caméra de sonnette et des bandes de répartition du 911 afin de créer « une transcription complète de l’incident ».

L’avocat de Collins a déclaré que la vidéo ne montre qu’une « fraction » de ce qui s’est passé cette nuit-là.

« Même s’il aurait pu être « plus facile » d’inculper les policiers, nous sommes convaincus que les preuves présentées dans leur intégralité montreront que l’agent Collins est innocent de l’accusation qui lui est portée, et le jury dans cette affaire tiendra le verdict de l’État. assumer son fardeau et rendre un verdict de non-culpabilité », a déclaré Dan Gerl, PDG du Puget Law Group, à l’Associated Press dans un e-mail.

La famille Ellis a déclaré espérer que le procès marquera un tournant « en faveur de la vérité et de la justice ».

« Un insigne de police ne doit pas être considéré comme une autorisation de commettre des violations des droits humains », a déclaré sa famille dans un communiqué de presse du 18 septembre. « Le meurtre n’est pas justifié parce que la victime souffrait de problèmes mentaux ou de toxicomanie. »

La façon dont la rencontre a commencé et si Ellis a été violent envers les policiers sont des points critiques lorsqu’on tente de déterminer si les policiers étaient justifiés de recourir à la force. En 2018, les électeurs de Washington ont approuvé une mesure supprimant l’exigence de longue date selon laquelle les procureurs devaient prouver que la police avait agi avec malveillance pour les inculper au pénal d’usage de la force meurtrière. Aucun autre État n’a rencontré autant d’obstacles à l’inculpation des agents.

Un autre policier a été inculpé depuis l’adoption de la loi. Le policier d’Auburn, Jeffrey Nelson, a été inculpé de la fusillade mortelle de Jesse Sarey en 2019 et attend toujours son procès.

Martha Bellisle, Associated Press