Des officiers de New York blessés, un suspect abattu près de l’événement du Nouvel An

NEW YORK (AP) – Un homme brandissant une machette a attaqué trois policiers lors de la célébration du Nouvel An à New York, ont annoncé les autorités, en frappant deux d’entre eux à la tête avant qu’un officier ne lui tire une balle dans l’épaule.

L’attaque s’est produite un peu après 22 heures, à environ huit pâtés de maisons de Times Square, juste à l’extérieur de la zone de haute sécurité où les fêtards sont contrôlés pour les armes.

Les deux officiers ont été hospitalisés, l’un avec une fracture du crâne et l’autre avec une mauvaise coupure, mais devraient se rétablir.

La police n’a pas immédiatement identifié le suspect de 19 ans, qui devait également se rétablir.

L’attaque et le bruit d’un coup de feu ont brièvement fait courir quelques personnes dans la foule, mais l’incident n’a pas eu d’impact sur les festivités à Times Square, qui se sont poursuivies sans interruption.

Le maire Eric Adams a déclaré lors d’une conférence de presse qu’il avait parlé à l’un des officiers blessés alors qu’il était recousu à l’hôpital.

“Il était de bonne humeur”, a déclaré Adams. “Il a compris que son rôle a sauvé la vie des New-Yorkais aujourd’hui.”

Une enquête était en cours pour déterminer le motif de l’attaque, mais les autorités ont déclaré qu’elles ne pensaient pas qu’il y avait une menace continue pour le public.

Michael Driscoll, le directeur adjoint en charge du bureau extérieur du FBI à New York, a déclaré qu’ils pensaient que l’attaquant avait agi seul.

Le NYPD monte une opération de sécurité massive chaque année pour assurer la sécurité de la foule du Nouvel An. Des milliers d’officiers sont déployés dans la région, dont de nombreuses nouvelles recrues de la force.

L’un des policiers blessés n’a obtenu son diplôme de l’académie de police que vendredi, a déclaré le maire.

Les blocs où les plus grandes foules se rassemblent pour voir les performances et la chute du bal de minuit ne sont accessibles que par des points de contrôle où les agents utilisent des baguettes de détection de métal pour détecter les armes. Les grands sacs et les glacières sont interdits. Des barrières sont mises en place pour empêcher les attaques de véhicules dans la zone sécurisée.

Le périmètre de sécurité ne peut cependant s’étendre que jusqu’à présent. L’attaque a eu lieu sur la 8e avenue, qui est souvent remplie de foules épaisses naviguant autour de la zone gelée ou essayant de trouver l’une des entrées sécurisées.

The Associated Press