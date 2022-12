Des officiers de Louisiane inculpés dans l’arrestation mortelle d’un automobiliste noir

FARMERVILLE, Louisiane (AP) – Cinq agents des forces de l’ordre de la Louisiane ont été inculpés de crimes d’État allant de l’homicide par négligence à la malversation jeudi lors de l’arrestation meurtrière de Ronald Greene en 2019. Ce sont les premières accusations à émerger d’un décès que les autorités ont initialement imputé à un accident de voiture avant que la vidéo d’une caméra corporelle longtemps supprimée ne montre des officiers blancs battant, étourdissant et traînant l’automobiliste noir alors qu’il gémissait: “J’ai peur!”

La mort sanglante de Greene sur le bord d’une route dans le nord-est rural de la Louisiane a attiré peu d’attention jusqu’à ce qu’une enquête de l’Associated Press révèle une dissimulation et incite à examiner les hauts responsables de la police de l’État de Louisiane, un examen approfondi de l’agence par le ministère américain de la Justice et une enquête législative examinant maintenant ce Le gouverneur John Bel Edwards le savait et quand il le savait.

