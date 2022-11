Des officiers de l’armée indienne dansent sur Kala Chashma dans “Ligne de danger” au milieu de montagnes enneigées

Les officiers de l’armée indienne ont sauté sur la tendance Kala Chashma et ils le font avec élan au milieu des montagnes enneigées. Dans une vidéo virale, on pouvait voir un groupe d’officiers réaliser une chorégraphie parfaitement coordonnée sur la chanson de Kala Chashma. Ce sont certainement eux qui ne seraient pas découragés par des conditions géographiques difficiles comme les montagnes glacées capturées dans la vidéo. La tendance a amené des gens du monde entier à secouer une jambe sur ses airs entraînants, allant d’un groupe de danse norvégien à (inexplicablement) un groupe de personnes déguisées en Peppa Pig lors d’une réception scolaire.

La vidéo des soldats indiens a pris d’assaut Internet. Les officiers sont du secteur Macchel du Chinar Corps, a tweeté un journaliste de la télévision indienne. L’acteur Sidharth Malhotra, qui a joué dans la chanson de Kala Chashma aux côtés de Katrina Kaif et a récemment joué dans “Shershaah” basé sur la vie du capitaine de l’armée indienne Vikram Batra, a remarqué la vidéo en tweetant : “Danser dans la ligne du danger… #KalaChashma , Amour et respect à mes camarades jawans, Tellement inspirant #JaiHind [sic].”

“Nos vrais héros qui ne nous déçoivent jamais”, a commenté un utilisateur d’Instagram. “Il a fait ma journée”, ont commenté plusieurs autres.

Récemment, une vidéo d’un groupe de jawans exécutant une danse «Khukuri» dans le district enneigé de Kupwara, dans le nord du Cachemire, était devenue virale sur les réseaux sociaux. Le clip vidéo partagé par ANI montrait neuf soldats indiens exécutant la danse traditionnelle «Khukuri» dans les chaînes enneigées du secteur de Tangdhar dans le district de Kupwara au Jammu-et-Cachemire. Le drapeau national a été vu en toile de fond de la vidéo.

La danse « Khukuri » tire ses racines de la culture Gorkha et le nom de la danse dérive de « Khukuri » – un petit couteau avec une lame tranchante et un manche en bois qui symbolise la victoire, la robustesse et la puissance. Les soldats Gorkha exécutent généralement la routine de danse mettant en vedette diverses astuces à l’aide du couteau tout en se déplaçant au rythme. Dans l’armée indienne, la danse est également exécutée en hommage aux soldats pour la sécurité qu’ils assurent.

