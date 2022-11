Des officiers de l’armée de l’air inculpés pour un indicatif d’appel “inapproprié”

L’Aviation royale canadienne affirme que deux officiers supérieurs ont été accusés d’avoir prétendument omis d’empêcher un groupe de pilotes de chasse d’attribuer un surnom inapproprié à un autre membre en juin.

Col. Colin Marks et Lt.-Col. Corey Mask fait face à une accusation de ne pas avoir assumé efficacement ses responsabilités et devra faire face à des audiences disciplinaires, selon l’armée de l’air.

Le porte-parole de l’Air Force, le major Trevor Reid, a déclaré que les accusations ne sont pas de nature criminelle et que leurs audiences seront menées par d’autres officiers et non ouvertes au public.

Les accusations découlent d’une réunion informelle en juin à l’une des deux principales bases d’avions de chasse du Canada, la 4e Escadre Cold Lake en Alberta.

Au cours de la réunion, plusieurs pilotes de chasse ont proposé, discuté et attribué ce que l’armée n’a décrit que comme un indicatif d’appel inapproprié pour un autre pilote.

Ni Marks ni Mask n’ont pu être immédiatement joints pour commenter.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 28 novembre 2022.