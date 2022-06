Des officiers de justice témoignent devant un comité sur la fusillade d’Uvalde

UVALDE, Texas (AP) – Un comité législatif enquêtant sur la fusillade mortelle dans une école primaire du Texas le mois dernier devrait entendre plus de témoignages d’agents des forces de l’ordre lundi.

Le représentant de l’État Dustin Burrows, qui préside le comité chargé d’enquêter sur la fusillade à l’école élémentaire Robb à Uvalde, a déclaré qu’ils entendraient davantage de témoignages du département de police d’Uvalde, en plus de parler avec un autre officier de la police du district scolaire et un membre de le ministère de la Sécurité publique.

« Nous voulons au moins féliciter tous les organismes chargés de l’application des lois pour leur coopération et la fourniture des témoins que nous avons demandés », a déclaré Burrows, un républicain de Lubbock.

Après les déclarations d’ouverture de Burrows lors de l’audience du comité à Uvalde, le comité est entré en session exécutive, empêchant le public d’entendre les témoignages.

Jeudi dernier, Burrows a fait part de son impatience envers le département de police d’Uvalde, affirmant qu’il n’était pas clair s’il témoignerait volontairement devant le panel. Mais il a déclaré vendredi que les responsables de la police d’Uvalde avaient accepté de parler avec le comité.

Burrows a déclaré que les témoignages se poursuivraient mardi à Austin. Il a dit qu’il espérait fournir des informations sur le moment où au moins un rapport préliminaire serait rendu public.

Un homme armé de 18 ans a tué 19 élèves et deux enseignants à l’école le 24 mai. Des questions sur les raisons pour lesquelles la police n’a pas confronté et tué le tireur pendant plus d’une heure, alors même que des parents angoissés à l’extérieur de l’école ont exhorté les agents à entrer et des enfants paniqués ont appelé le 911 de l’intérieur.

Les responsables de l’application des lois ont fourni peu d’informations ou des informations contradictoires depuis la fusillade, retirant parfois des déclarations des heures après les avoir faites. Les responsables ont refusé de fournir des détails, citant une enquête en cours.

Certains craignent que les responsables du Texas n’utilisent une échappatoire juridique pour empêcher la divulgation des dossiers – même aux familles des victimes – une fois l’affaire close. L’exception de la loi protège les informations contre la divulgation de crimes pour lesquels personne n’a été condamné. Le bureau du procureur général du Texas a décidé qu’il s’applique lorsqu’un suspect est mort.

Les autorités n’ont pas non plus divulgué les documents recherchés en vertu des lois sur l’information publique aux médias, y compris l’Associated Press, citant souvent de larges exemptions et l’enquête en cours. Il a soulevé des inquiétudes quant à savoir si ces dossiers seront communiqués, même aux familles des victimes.

Parmi les autres personnes interrogées à huis clos par le comité figurent le personnel de l’école.

Burrows a défendu le comité en interrogeant des témoins en privé et en ne révélant pas leurs conclusions jusqu’à présent, affirmant que ses membres veulent un compte rendu précis avant de publier un rapport.

___

Trouvez plus de couverture AP de la fusillade de l’école d’Uvalde : https://apnews.com/hub/uvalde-school-shooting

The Associated Press