Des officiers courageux du FPR sauvent un homme tombé entre un train en marche et un quai

Dans un vrai récit de courage, deux officiers de la Force de protection des chemins de fer (FPR) ont récemment sauvé la vie d’un homme tombé accidentellement dans le petit interstice entre le quai et un train en marche. L’incident s’est produit à la gare de Coimbatore dans le Tamil Nadu et des images de vidéosurveillance de celui-ci sont devenues virales sur Internet. Le clip montre un train se déplaçant à la gare lorsqu’un homme glisse et tombe soudainement sur le quai et la voie. Les passants se rassemblent pour tenter de sauver l’homme lorsque deux officiers du FPR interviennent rapidement pour le sortir de la brèche. La tâche n’était pas facile car le petit espace rend difficile la fuite de l’homme.

Mais les sauveteurs n’abandonnent pas et réussissent à mettre l’homme en sécurité. Les deux officiers du FPR sont identifiés comme étant ASI Arunji et Lady HC PP Mini. Les images de vidéosurveillance ont été partagées sur le compte Twitter officiel du FPR Inde pour rendre hommage à la bravoure de l’officier. Le département a déclaré : « Encore une autre histoire de bravoure et de courage ! Chaque jour, les héros du RPF ASI Arunjit et de Lady HC PP Mini, au mépris total de leur propre sécurité, sont allés au-delà de leur devoir pour ramener un passager sur le quai lorsqu’il s’est retrouvé coincé dans l’espace entre le quai et le train à la gare de Coimbatore. Regardez la vidéo ci-dessous :

Dès que le clip a fait surface en ligne, il a amassé des milliers de vues sur le site de micro-blogging. Un barrage d’internautes a répondu au clip pour rendre hommage aux efforts des courageux officiers. Un internaute a écrit: «Grand travail envers l’humanité. Bien fait. Toutes nos félicitations.”

Un autre a ajouté : “Travail formidable accompli. Continuez comme ça.”

Un autre a rejoint, “Salut à nos héros.”

Si l’on se fie à la vidéo, l’homme semble être sorti d’un accident presque mortel avec des blessures mineures. Cependant, un point sur l’état de santé de l’anonyme est encore attendu par le département.

