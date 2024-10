Des officiels du Nouveau-Brunswick ont ​​assisté aux matchs de la NCAA grâce à une entreprise qui a reçu une subvention publique

Des fonctionnaires du ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture du Nouveau-Brunswick ont ​​assisté à des matchs de basket-ball en Arizona en avril, en utilisant des billets fournis par une entreprise qui a reçu une subvention du ministère, a appris CBC News.

Quatre membres du personnel du ministère du Tourisme, dont la sous-ministre Yennah Hurley, se sont rendus à Phoenix pendant cinq jours pour assister à des événements autour du Final Four du tournoi de basket-ball universitaire masculin de la NCAA.

Au cours de ce voyage, selon les informations recueillies par CBC News, le groupe a accepté des billets d’une valeur de plusieurs centaines de dollars pour assister à des matchs de basket-ball, y compris le match de championnat national qui conclut « March Madness ».

Selon Bruce Macfarlane, directeur par intérim des relations avec les médias du Nouveau-Brunswick, le voyage à Phoenix a été effectué pour soutenir un événement de basket-ball que la société On Ice Entertainment a organisé à Moncton l’année dernière et tente d’organiser à nouveau cet automne.

L’événement, appelé Atlantic Slam, consiste à recruter quatre des 362 équipes masculines de basketball universitaire de la Division 1 des États-Unis qui se rendront à Moncton pour s’affronter lors d’un mini-tournoi de fin de semaine.

L’année dernière, des équipes de l’Université de Yale, de l’Université Colgate, de l’Université Weber State et de l’Université Gardner-Webb y ont participé.

Macfarlane a déclaré que des responsables du tourisme, ainsi qu’au moins deux responsables de la Ville de Moncton, ont assisté à un salon commercial de la NCAA tenu dans la région de Phoenix pendant la finale de basket-ball afin de promouvoir Atlantic Slam et d’aider On Ice Entertainment à trouver des équipes pour l’événement de Moncton de cette année.

Le centre canadien de basket-ball Zach Edey des Boilermakers de l’Université Purdue quitte le terrain après que son équipe a perdu le match de championnat du tournoi de basket-ball Final Four de la NCAA en avril. (David J. Phillip / Associated Press)

« Le ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture a été invité par On Ice Entertainment à assister à la conférence de la National Basketball Association et aux quatre dernières réunions/événements », a écrit Macfarlane.

Au cours du voyage, a déclaré Macfarlane, la délégation provinciale « a rencontré les officiels, les entraîneurs et les joueurs de la NCAA » dans le but de « s’assurer que les meilleures équipes soient sécurisées pour l’événement NCAA Atlantic Slam 2024 ».

Le Final Four est un spectacle sportif américain majeur organisé chaque année par la NCAA. Il a des audiences télévisées similaires à celles des World Series de baseball et commence avec 68 équipes universitaires masculines de basket-ball jouant des matchs à élimination simple en mars et avril jusqu’à ce qu’il reste quatre équipes.

Ces quatre équipes s’affrontent dans une ville hôte pour déterminer un champion national de basketball masculin collégial au cours d’un long week-end qui comprend deux matchs de demi-finale et le match de championnat.

Les dossiers montrent que la facture personnelle de Hurley pour les vols, l’hébergement, les repas et autres dépenses pour assister à l’événement à Phoenix s’élevait à 5 188 $.

Cependant, aucun reçu de dépenses n’a été soumis pour assister à des matchs de basket-ball.

Macfarlane a déclaré que les responsables du tourisme avaient assisté aux matchs à Phoenix, mais avec des billets fournis par On Ice Entertainment. Il a précisé qu’ils ont été remis aux fonctionnaires de la ville de Moncton, qui les ont ensuite distribués à la délégation du Nouveau-Brunswick.

« On Ice Entertainment a fourni l’accès à toutes les activités associées, au congrès de l’Association nationale des entraîneurs de basketball, au salon professionnel et à ses activités associées, y compris le Final Four, pour que le ministère puisse apprendre comment améliorer l’événement de Moncton », a écrit Macfarlane.

Règles relatives aux conflits d’intérêts

La province n’a pas fourni d’informations sur la valeur des billets reçus. Mais selon le site TicketIQ, le prix le moins cher disponible sur les marchés de revente « secondaires » pour assister aux deux demi-finales du samedi 5 avril était de 501 $ US.

Les prix affichés pour les billets pour le match de championnat entre l’Université du Connecticut et l’Université Purdue qui s’est tenu le lundi 7 avril ont commencé à 221 $ US sur les marchés secondaires, selon TicketIQ.

Il s’agit d’un problème potentiel, compte tenu des règles du Nouveau-Brunswick sur les conflits d’intérêts.

Ces règles découragent les fonctionnaires d’accepter une « récompense, un cadeau ou une faveur de quelque nature que ce soit » de la part de parties qui traitent avec la province et qui « pourrait raisonnablement être considéré comme influençant les employés dans l’exercice de leurs fonctions ».

On Ice Entertainment entretient des relations financières avec la province, le ministère du Tourisme ayant approuvé une subvention de 50 000 $ pour que l’entreprise l’aide à organiser Atlantic Slam cette année.

Charles Murray, qui s’occupe des questions de conflits d’intérêts pour les députés en tant que commissaire à l’intégrité du Nouveau-Brunswick, a déclaré que, selon la loi, tout cadeau de plus de 250 $ à un élu doit être examiné par son bureau.

Les règles ne sont pas si explicites pour les fonctionnaires et ne sont pas soumises à la supervision de Murray. Cependant, a-t-il ajouté, si les fonctionnaires estiment qu’il y a un avantage public à tirer d’une participation à un événement, comme un match de basket-ball, ils devraient payer eux-mêmes les billets et facturer la dépense au gouvernement.

Aucun commentaire du propriétaire de l’entreprise

« S’il y a un événement auquel nous avons besoin qu’ils assistent afin de s’informer et de prendre une décision appropriée, nous devons en conséquence accepter que nous devons collectivement payer pour cela », a écrit Murray dans un courriel, en réponse aux questions de CBC News.

« Nous ne devrions pas tomber dans l’erreur de penser que si un intérêt privé propose d’intervenir et de payer les coûts, il a ‘épargné un coût au public’. Le risque est que nous permettions que l’intérêt du décideur soit en partie détourné de l’intérêt public. »

On Ice Entertainment est dirigé par l’entrepreneur sportif canadien John Graham. Il n’a pas répondu aux demandes d’informations sur cette histoire ou sur des problèmes apparents de planification de l’Atlantic Slam de cette année.

La semaine dernière, aucune équipe de basket-ball universitaire américaine n’avait encore été annoncée à Moncton, malgré le voyage des responsables du tourisme du Nouveau-Brunswick en Arizona pour s’assurer du recrutement des meilleures équipes.

Atlantic Slam devrait commencer le 15 novembre.

Un événement similaire organisé à Lethbridge, en Alberta, fin novembre par On Ice Entertainment, appelé Western Slam, a annoncé ses quatre équipes universitaires américaines en juin.

Macfarlane n’a fourni aucune explication immédiate sur la manière dont les fonctionnaires acceptant des billets pour un événement sportif majeur d’une entreprise qui reçoit des subventions de la province pourraient être autorisés en vertu des règles sur les conflits d’intérêts du Nouveau-Brunswick.

Il ne savait pas non plus si le voyage en Arizona avait joué un rôle dans un changement soudain des responsabilités de direction au ministère du Tourisme le mois dernier.

Le 25 septembre, une note envoyée au nom de Cheryl Hansen, la plus haute fonctionnaire du Nouveau-Brunswick, informait le personnel du ministère du Tourisme qu’« à compter de maintenant », Dan Mills, le sous-ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, assumerait la responsabilité pour « tous les dossiers Tourisme, Patrimoine et Culture ».

« Je sais que M. Mills bénéficiera de votre soutien et de votre collaboration habituels alors qu’il assumera ces tâches supplémentaires », lit-on dans la note, qui ne donne aucune raison pour ce changement.

Mills a été chargé de succéder à Hurley, qui est sous-ministre du ministère du Tourisme depuis 2020.

Macfarlane a déclaré que Hurley occupe toujours ce poste, même si Mills remplit désormais ses fonctions.

« Yennah Hurley est sous-ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture. Dan Mills est sous-ministre par intérim du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture », a-t-il écrit.

Changement de direction

Hurley n’a pas répondu aux messages demandant des informations sur ce qui s’est passé au ministère, et Macfarlane n’a pas pu dire si le changement de responsabilités de direction avait été initié par Hurley pour des raisons personnelles ou imposé par le gouvernement pour d’autres raisons.

« Nous ne commentons pas le personnel », a écrit Macfarlane en réponse aux demandes de renseignements sur cette question.

Hurley est une figure unique dans la fonction publique du Nouveau-Brunswick, ayant des liens avec Blaine Higgs.

Elle est une ancienne exploitante d’une petite entreprise d’aventure et une blogueuse de voyage qui a été embauchée par Higgs en 2019 en tant que conseillère personnelle. Elle a obtenu ce qui a commencé comme un contrat de consultante de deux ans pour évaluer le travail du ministère du Tourisme et rendre compte directement au bureau du premier ministre.

Un an plus tard, à mi-chemin de ce contrat, elle est nommée sous-ministre du ministère.

Plus tôt cette année, Hurley a été impliquée dans une autre controverse sur les voyages lorsqu’il a été révélé qu’elle avait dépensé 12 328 $ pour un voyage de huit jours à Londres et Paris en 2023 qui comprenait des visites à Versailles, au château de Windsor, à Stonehenge et un tour sur le London Eye.

Les libéraux de l’opposition ont critiqué le voyage à l’Assemblée législative lorsqu’il a été rendu public ce printemps, et Higgs a déclaré qu’ils avaient raison de s’inquiéter.

« Les voyages doivent avoir une valeur ajoutée », a déclaré Higgs devant l’Assemblée législative à propos du voyage en Europe auquel participait également la ministre du Tourisme, Tammy Scott-Wallace.

« Je me pose aussi des questions. Nous évaluerons nos pratiques actuelles et les règles qui les régissent. »