Des officiels chassent un mystérieux canard gonflable géant “Greater Joy” au large des côtes américaines

L’année dernière, un canard en caoutchouc géant, avec “Joy” écrit sur le devant, a fait son apparition à Belfast Harbor dans le Maine, aux États-Unis. Jeudi, il a fait une réapparition, cette fois avec “Greater Joy” écrit dessus. Il s’est libéré de ses amarres et s’enfuit audacieusement. Cette évasion a été possible grâce aux vents violents. Dans un clip partagé par YouTube du News Center Maine, on peut voir le canard flotter alors que quelques bateaux se précipitent derrière lui. Décidément, la poursuite s’annonce passionnante. Le canard jaune vif se détachait de l’eau bleu pâle et des bateaux blancs. Jetez un œil au clip ici:

Un responsable du bureau du port de Belfast a confirmé que “Greater Joy” le canard s’est libéré vers midi jeudi, a rapporté News Center Maine. « En fait, nous sommes sortis et nous l’avons attrapé avec le bateau, mais les lignes se sont toutes cassées dessus. C’était juste beaucoup trop de vent. Nous ne pouvions pas le ramener à l’intérieur. dit le responsable du port. On ne sait pas si le canard géant a déjà été capturé.

Selon UPI, “Greater Joy” flottait toujours en début d’après-midi vendredi. Certaines personnes ont rapporté que le canard géant avait dérivé à environ 20 miles de la côte de Blue Hill, dans le Maine. On ne sait toujours pas à qui appartient ce canard géant jaune vif. Mais il a de nouveau fait la une des journaux.

Lorsque “Greater Joy” a fait son apparition, alors connu sous le nom de “Joy”, personne ne savait qui l’avait mis là ni pourquoi. Le capitaine du port Katherine Given a déclaré qu’il est estimé à environ 25 pieds de haut. Il semblait être ancré dans la partie peu profonde du port. Given a également déclaré au Bangor Daily News que tout le monde à Belfast adorait ça. Beaucoup de gens étaient prêts à le garder là-bas. La capitainerie n’était d’ailleurs pas pressée de s’en débarrasser. Comme il se trouvait dans l’eau peu profonde et non au milieu du champ d’amarrage, il ne constituait pas un danger pour la navigation et ne dérangeait personne.

