Des œuvres de Monet pillées par les nazis sont rendues à leur famille des générations plus tard

NOUVELLE-ORLÉANS — À la veille de la Seconde Guerre mondiale, les nazis en Autriche ont saisi un pastel du célèbre artiste impressionniste Claude Monet, le vendant et déclenchant une recherche familiale de plusieurs décennies qui a culminé mercredi à la Nouvelle-Orléans.

Dans un bureau du FBI, des agents ont levé un voile bleu recouvrant le pastel de Monet et ont présenté l’œuvre aux petites-filles d’Adalbert Parlagi plus de 80 ans après qu’elle ait été retirée à leur famille. Helen Lowe a déclaré qu’elle avait le sentiment que son grand-père le regarderait et qu’il serait « tellement, si fier de ce moment ».

Le « Bord de mer » de Monet de 1865 représente des rochers le long du littoral normand, où les forces alliées ont pris d’assaut les plages de la France occupée par les nazis lors du « jour J » en 1944, marquant un tournant dans la guerre. Le pastel de Monet est l’un des 20 000 objets récupérés par l’équipe du FBI sur les crimes artistiques, parmi environ 600 000 œuvres d’art et des millions de livres et d’objets religieux. volé par les nazis.

« Le vol n’était pas accidentel ou accidentel, mais faisait partie intégrante du plan des nazis visant à éliminer tous les vestiges de la vie juive en Allemagne et en Europe, racine et branche », a déclaré Stuart E. Eizenstat, conseiller du Département d’État américain pour l’Holocauste, dans un discours prononcé en mars.

Après l’annexion de l’Autriche par l’Allemagne nazie en 1938, Adalbert Parlagi, un homme d’affaires prospère et amateur d’art, et sa femme, Hilda, ont laissé derrière eux presque tout ce qu’ils possédaient et ont fui Vienne, utilisant des plaques d’immatriculation britanniques pour traverser la frontière, ont déclaré leurs petites-filles. Bien que les Parlagis ne se soient pas identifiés comme juifs depuis des années et aient baptisé leurs enfants comme protestants, ils étaient toujours considérés comme juifs selon les lois nazies, selon les archives du gouvernement autrichien. D’autres proches ont été tués dans des camps de concentration.

Les Parlagi ont tenté d’expédier leurs précieux tapis, porcelaines et œuvres d’art de Vienne à Londres, mais ont découvert plus tard que leurs biens avaient été saisis et vendus aux enchères par la Gestapo pour soutenir le Troisième Reich.

De nombreuses déclarations internationales ont dénoncé le commerce des œuvres d’art pillées par les nazis, à commencer par les forces alliées à Londres en 1943. Les principes de Washington de 1998, signés par plus de trois douzaines de pays, ont réitéré cet appel et plaidé en faveur de la restitution des œuvres d’art volées.

Pourtant, les efforts d’Adalbert Parlagi ont été entravés par le commissaire-priseur viennois qui avait acheté et vendu le pastel de Monet et une autre œuvre d’art appartenant à Parlagi. Les archives ont été perdues après les combats de Vienne, a déclaré le commissaire-priseur à Adalbert dans une lettre peu après la Seconde Guerre mondiale, selon une traduction anglaise d’un document préparé par un organisme gouvernemental autrichien examinant les demandes de restitution d’œuvres d’art de la famille Parlagi.

« Je ne me souviens pas non plus de deux de ces photos », a déclaré le commissaire-priseur.

De nombreux survivants de la Seconde Guerre mondiale et leurs descendants renoncent finalement à tenter de récupérer leurs œuvres d’art perdues en raison des difficultés auxquelles ils sont confrontés, a déclaré Anne Webber, cofondatrice de la Commission à but non lucratif basée à Londres pour l’art pillé en Europe, qui a récupéré plus de 3 500 œuvres d’art pillées.

« Il faut simplement regarder constamment, constamment, constamment », a déclaré Webber.

Adalbert Parlagi et son fils Franz ont tenu des registres méticuleux de propriété et de recherche. Après la mort de Franz en 2012, Françoise Parlagi est tombée sur la cache de documents de son père, y compris le reçu original de l’achat du pastel Monet par son grand-père. Elle a demandé de l’aide à la commission Webber en 2014.

L’équipe de recherche de la commission a examiné les archives et les reçus, contacté des musées et des experts en art et parcouru Internet, mais n’a initialement trouvé « absolument aucune trace », a déclaré Webber. Puis, en 2021, l’équipe a découvert en ligne qu’un revendeur de la Nouvelle-Orléans avait acquis le Monet en 2017 et l’avait vendu à un médecin basé en Louisiane et à son épouse.

Le FBI a enquêté sur les recherches de la commission et, plus tôt cette année, un tribunal fédéral a statué que le pastel devait être restitué aux descendants des Parlagis.

« Il n’a jamais été question » de restituer l’art à ses propriétaires légitimes après avoir pris connaissance de sa sordide histoire, a déclaré Bridget Vita-Schlamp, dont le défunt mari avait acheté le pastel de Monet.

« Nous avons été choqués, je ne vais pas mentir », a-t-elle déclaré.

La famille a récupéré une autre œuvre en mars auprès du gouvernement autrichien, mais il manque encore six œuvres, dont celles des artistes de renom Camille Pissarro et Paul Signac. Les États-Unis sont probablement « le plus grand marché d’art illégal au monde », a déclaré Kristin Koch, agent spécial de supervision du programme Art Crime du FBI.

Le monde des arts a un une plus grande responsabilité enquêter sur les origines des œuvres d’art et une obligation morale à restituer les œuvres pillées à leurs propriétaires légitimesa déclaré Webber.

« Ils représentent la vie et les vies qui ont été prises », a déclaré Webber. « Ils représentent le monde dont ils ont été exilés. »

Les petites-filles d’Adalbert et Hilda Parlagi se disent reconnaissantes pour ce qu’elles ont déjà récupéré. Françoise Parlagi, un large sourire aux lèvres, a déclaré qu’elle espérait accrocher un exemplaire du pastel chez elle. Elle a dit que le moment semblait « irréel ».

« Beaucoup de familles sont dans cette situation. Peut-être qu’ils n’ont même pas essayé de se rétablir parce qu’ils n’y croient pas, ils pensent que cela pourrait ne pas être possible », a-t-elle déclaré. « Soyons de l’espoir pour d’autres familles. »

__________

Jack Brook est membre du corps de The Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Rapport pour l’Amérique est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour couvrir des sujets insuffisamment médiatisés. Suivez Brook sur la plateforme sociale X : @jack_brook96.